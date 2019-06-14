В Крыму объяснили, почему на полуострове не нуждаются в поставках воды с Украины

Симферополь, 14 июня. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на полуострове не нуждаются в поставках воды с Украины, в безопасности которой существуют сомнения.

Константинов подчеркнул, что днепровская вода с Украины «жутко загрязненная». По его словам, ранее специалисты сообщили, что «вода, которая поступала в Крым, способствовала росту онкологических заболеваний». Об этом пишет РИА Новости.

«Что там льется, никто не контролирует, со всей Украины вся эта радиация и стоки сюда шли в Крым. Сейчас они пусть сами разбираются со своими проблемами», — заявил парламентарий.

Он заметил, что если на уровне российско-украинских межгосударственных отношений будет обсуждаться вопрос с поставками, то важно уделить особое внимание ее очистке и измерению содержания вредных веществ.

«Вопрос подачи воды в Крым из Украины сейчас остро уже не стоит. Мы живем пять лет без этой воды, сельское хозяйство к этому приспособилось», — объяснил Константинов.

Напомним, в январе замминистра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука подчеркнул, что Украина готова поставлять питьевую воду на территорию полуострова в том случае, если Крым перестанет быть российским регионом.

Воссоединение Крыма с РФ произошло по результатам референдума, на котором большинство высказалось за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. В Москве неоднократно подчеркивали, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Однако киевская власть продолжает считать полуостров временно «оккупированной» территорий. Глава российского государства Владимир Путин не раз заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.