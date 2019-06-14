Путин назвал успешную борьбу с терроризмом в Сирии совместным успехом РФ, Ирана и Турции

Бишкек, 14 июня. Успешная борьба с терроризмом в Сирии является результатом совместной работы России, Ирана и Турции, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Во время встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани Путин отметил, что Москва и Тегеран достигли значительных успехов в направлении сирийского урегулирования.

«Благодаря, в том числе, активной позиции Ирана. Безусловно, это наш совместный успех — Ирана, Турции и России», — заявил российский лидер.

Кроме того, лидеры стран-членов ШОС назвали условие урегулирования ситуации в Сирии. Воссоздание мира в САР возможно исключительно через диалог на основе обеспечения суверенитета государства, об этом сказано в Бишкекской декларации.

Ранее в рамках саммита Путин заявил, что борьба с терроризмом остается одним из главных приоритетов организации. Президент РФ призвал партнеров наращивать сотрудничество в рамках антитеррористической структуры.

Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. На данный момент в стране ведется борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на территории САР были разбиты при содействии российских военных в конце 2017 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.