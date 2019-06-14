Либералы раздули скандал из-за Голунова, чтобы угодить западным заказчикам

Москва, 14 июня. Задержание журналиста Ивана Голунова и несанкционированный митинг 12 июня в Москве являются самой настоящей провокацией. Об этом заявил главный редактор интернет-издания PolitRussia Руслан Осташко.

Журналист выразил уверенность, что дело журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, а также последующие события не являются случайностью. По мнению Осташко, данный инцидент является заранее подготовленной провокацией. Именно поэтому она произошла в разгар Петербургского международного экономического форума, а также на фоне подготовки к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

«Я не знаю, было ли это запланировано именно в отношении Голунова. Возможно, он просто подвернулся организаторам этой провокации. Возможно, кого-то подкупили в полиции для того, чтобы они все сделали так криво, как они это сделали. Все оперативники, с кем мне приходилось беседовать, говорят, что все было проведено очень криво», — отметил журналист.

По его словам, последние социально-политические события в России наглядно демонстрируют применение отработанной технологии провокаций. Осташко подчеркнул, что первым звеном в этой цепи являются события в Екатеринбурге, где развернулась скандальная история со строительством храма. Следующим этапом стала провокация в отношении Голунова. Однако инцидент с задержанием журналиста «Медузы» не является последним, так как в ближайшее время стартует подготовка к выборам губернатора в Санкт-Петербурге и депутатов в Мосгордуму, передает NationNews.

Осташко также добавил, что более 90% патриотических СМИ встали на сторону Ивана Голунова, в то время как представители либерально-оппозиционной общественности ни разу не выразили слов поддержки главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, который находится под стражей в украинском СИЗО. По его словам, представители оппозиционных сил продолжают «делить людей на сорта», что является очень опасной тенденцией.

«После возвращения Крыма по либеральному крылу был нанесен мощный имиджевый удар и, по сути, они потеряли свои позиции в нашей стране. Все поняли, что их мало. Людям стало понятно, что эта громкая кучка либералов в принципе ничтожно мала для того, чтобы плясать под ее дудку», — отметил Осташко.

6 июня в Москве был задержан корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов. При себе у него было пять свернутых пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у Галунова четыре грамма мефедрона. Позднее правоохранители провели обыск в квартире журналиста, где были обнаружены пять граммов кокаина и весы.

Задержание Голунова вызвали бурю негодования со стороны оппозиционных сил. К судьбе Голунова подключились Совет при президенте РФ по правам человека, Уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов РФ, Общественная палата Москвы и другие государственные институты. 11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела в отношении Ивана Голунова. Однако оппозиционные силы все равно провели 12 июня несанкционированный митинг «в поддержку» Голунова, попытавшись устроить беспорядки в Москве. Действия оппозиционных сил свидетельствуют о явном желании угодить западным кураторам и заказчикам.