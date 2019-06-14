Москва, 14 июня. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин назвал работу сотрудников полиции на несанкционированном митинге в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова нежной.

Политолог, комментируя работу полиции 12 июня на незаконном митинге, отметил, что она «была совершенно адекватной».

«По сравнению с западными аналогами она была даже нежной, я бы сказал», — заявил Мухин в беседе с «Политикой сегодня».

Так, по отношению к протестующим в США и ряде западных стран применялись более жесткие меры. Ранее Федеральное агентство новостей напомнило, что «бунт 1992 года» в Соединенных Штатах пришлось подавлять с помощью Национальной гвардии и армейских сил, поддержанных вертолетами и бронетехникой.

Глава Центра политической информации выразил сомнение, что поданным задержанными жалобам «будет дан ход», поскольку практически всех отпустили.

Либеральная общественность, несмотря на освобождение Голунова, провела незаконный митинг в Москве 12 июня. Примечательно, что московские власти согласовали акцию 16 июня, однако оппозицию этот вариант не устроил. Примечательно, что сам Голунов советовал не ходить на незаконное публичное мероприятие.

На незаконном митинге в поддержку Голунова задержали не более 200 человек. Однако в полиции остались только четверо из них, остальных, включая скандального блогера Алексея Навального, отпустили в тот же день.

Многие эксперты отметили, что либеральной тусовке плевать на Голунова — даже после его призыва не ходить на митинг, оппозиция вытащила людей в День России на незаконное мероприятие. Судя по всему, либералы используют Голунова для своих политических амбиций.

Сам незаконный митинг был инспирирован Западом и его СМИ, которые признаны в России иностранными агентами, считают эксперты. Так, например, «Радио Свобода» одним из первых начало вещать о ходе митинга. Судя по всему, журналисты были заранее готовы к несанкционированной акции.

Эксперты, в том числе политолог Олег Матвейчев, считают, что незаконный митинг в российской столице 12 июня был элементом большой операции иностранного вмешательства. По их мнению, попытки Запада устроить в РФ бунт бесславно провалились.