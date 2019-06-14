В Минздраве РФ назвали устаревшим термин «кретинизм» после передачи Малышевой

Москва, 14 июня. Главный психиатр-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн оправдал ведущую популярной медицинской передачи «Жить здорово!» Елену Малышеву.

Женщина подверглась всеобщему порицанию после того, как в одном из выпусков предложила обсудить тему «Откуда берутся кретины». По словам Брюна, Малышева не хотела никого оскорбить. Она просто использовала ставшее бранным слово в качестве медицинского термина, обозначающего умственную отсталость, сообщает RT.

«Что касается кретинизма, это довольно устаревшее название умственной отсталости при недостатке гормонов щитовидной железы. Я думаю, что Елена Васильевна, безусловно, говорила в медицинском смысле с некоторым жаргонизмом», — подчеркнул Брюн.

По словам профессора и доктора медицинских наук Анны Гончаровой, использование медицинского термина, который давно вышел из оборота и стал ругательством, вполне вписывается в модель поведения эпатажной телеведущей.

«Это стиль Малышевой, которая не всегда отвечает за свои слова, к сожалению», — пояснила она телеканалу 360.

Напомним, что вызвавшая общественное возмущение передача вышла 13 июня. В телеэфире Елена Малышева предложила обсудить тему «Откуда берутся кретины?», а в заставке «Жить здорово!» появилась надпись «Мой ребенок — идиот». Несмотря на то, что помощник Малышевой в разговоре с ФАН пояснил, что телеведущая говорила про медицинский синдром, многие оказались крайне возмущены поведением автора передачи.

Представители общественности не согласны, что употребление слова «кретин» в отношении людей с ментальными нарушениями является корректным. Ассоциация «Аутизм-регионы» считает использование подобной лексики «актом вербального насилия». Ассоциация собирается направить письмо в адрес руководства «Первого канала» с требованием разъяснить позицию в отношении людей с интеллектуальными нарушениями и их близких.

Впрочем, были и те, кто встал на сторону Малышевой. Так, например, российская актриса Эвелина Бледанс, которая воспитывает сына с синдромом Дауна, выразила уверенность, что телеведущая «не могла такое сказать».