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Лидеры ШОС назвали условие мира в Сирии

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Лидеры ШОС назвали условие мира в Сирии

Бишкек, 14 июня. Лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) назвали условие урегулирования ситуации в Сирии. Воссоздание мира в САР возможно исключительно через диалог на основе обеспечения суверенитета государства, об этом говорится в Бишкекской декларации Совета глав государств-членов ШОС.

«Государства-члены подтвердили общую позицию о безальтернативности урегулирования ситуации в Сирии путем диалога на основе обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности этой страны», — сказано в документе.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества стартовал в пятницу, 14 июня. В ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС президент РФ Владимир Путин заявил, что борьба с терроризмом остается одним из главных приоритетов организации. Кроме того, российский лидер призвал партнеров по ШОС наращивать сотрудничество в рамках антитеррористической структуры. Президент РФ в ходе саммита ШОС также напомнил, что боевики в Сирии потерпели поражение во многом благодаря помощи Дамаску со стороны РФ.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время в стране ведется борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на территории САР были разбиты при содействии российских военных в конце 2017 года. Стоит отметить, что международная коалиция во главе с США многократно атаковала населенные пункты в Сирии, что приводило к многотысячным жертвам среди мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Сергей Петров
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