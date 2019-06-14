Имя Пушкина решили убрать из названия латвийской школы

Рига, 14 июня. Дума латвийского города Лиепая большинством голосов поддержала переименование 2-й средней школы имени Александра Пушкина в «школу Лиедага».

Чиновники приняли решение убрать имя писателя из названия латвийской школы. За смену наименования учебного заведения свои голоса отдали десять человек, трое были против. Причиной стало объединение 12-й и 2-й средних школ в одну, пишет Sputnik Латвия.

Людмила Рязанова, местный депутат от партии «Согласие», сообщила во время выступления в Думе о полученном ею письме, в котором содержалась просьба сохранить в названии учебного заведения имя легендарного русского поэта. Под документом оставили свои подписи 121 человек.

Депутата поддержал однопартиец Павел Середа, который выразил мнение, что вопрос объединения двух школ довольно болезненный как для учеников, так и для жителей города Лиепая. Он считает, что имя публициста необходимо сохранить как культурное и историческое наследие.

Середа обратил внимание на то, что выбирать название для учебного заведения по географическому расположению не самый лучший вариант.

«Никому ведь не придет в голову переименовать школу имени великого латышского поэта Яниса Райниса в «Школу Ганибу», — указал он.

Стоит отметить, что Латвия, как и другие страны Прибалтики, последние несколько лет проводит ярко выраженную антироссийскую политику. Так, например, в апреле этого года Конституционный суд республики признал законной образовательную реформу, которая предполагает дерусификацию всех школ и вузов.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей констатировал, что Рига уже не первый десяток лет дискриминирует русских, которых на территории страны проживает немало. Он отметил, что эту политику Латвия начала проводить с момента распада СССР и обретения независимости.