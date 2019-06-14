Экс-советник Ле Пен объяснил, почему Макрон угрожает ей тюрьмой

Президент Франции Эммануэль Макрон считает «Национальный фронт» Марин Ле Пен главным врагом либералов и «прогрессистов», которых он сам и воплощает. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей экс-советник Марин Ле Пен, известный французский политолог Эммануэль Леруа.

«Вызов в суд Марин Ле Пен и адвоката Гилберта Коллара в связи с этими твитами, осуждающими крайнее насилие ДАИШ (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН), к сожалению, не исключение для Франции, — отмечает политолог. — Это то, что происходит со всеми диссидентами в стране и с теми, кто осмеливается высказывать объективное или доброжелательное представление о России».

Напомним, лидер правой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и адвокат Гилберт Коллар были вызваны в суд западного пригорода Парижа за публикацию в Twitter фотографий преступлений ИГИЛ1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН), включая обезглавливание американского журналиста Джеймса Фоли. В случае обвинительного приговора им грозит тюремный срок до трех лет лишения свободы и максимальный штраф в размере 75 000 евро.

Леруа обращает внимание на явные авторитарные замашки Макрона, все чаще отправляющего в тюрьму своих политических оппонентов и просто инакомыслящих.

«Я хотел бы отметить, что 2 апреля 2019 года представитель Донецкой народной республики во Франции Юбер Файяр был заключен в тюрьму и содержался без связи с внешним миром по ложным обвинениям, — говорит собеседник ФАН. — Режим Эммануэля Макрона явно вовлечен в авторитарный и диктаторский дрейф, а полиция, подобно правосудию, используется, чтобы заставить замолчать диссидентов, выступающих против этого коррумпированного режима».

Французский политолог связывает это дело с усилением политического влияния Ле Пен, особенно после недавних выборов в Европарламент, когда «Национальный фронт» опередил партию Макрона.

«Конечно, мы можем установить связь между недавней победой Марин Ле Пен на выборах в Европе и этим вызовом правосудию. Ясно, что дух суверенитета, воплощенный теперь дочерью Жан-Мари Ле Пена, стали главным врагом системы Эммануэля Макрона и его режима».

По мнению Леруа, французское правосудие способствует оказанию давления на тех, кто борется с угнетением и движением режима в сторону откровенной диктатуры.

«Мы видели это в кризисе «желтых жилетов» и очень жестких мерах, принятых судами против тех, кто осмелился протестовать против антисоциальной политики режима Макрона. Было вынесено несколько приговоров к тюремному заключению, иногда только за то, что они осмелились показаться в желтом жилете. И это не говоря уже о крайнем насилии со стороны полиции, которое осудила даже ООН».

В декабре 2015 года лидер «Национального фронта» опубликовала несколько фотографий убийств, совершенных террористами, буквально через месяц после того, как джихадисты убили 130 человек в результате терактов в Париже.

На одной из фотографий изображено тело журналиста Джеймса Фоли, который был похищен в Сирии и казнен боевиками ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) в августе 2014 года.

На другой фотографии был изображен мужчина в оранжевом комбинезоне, которого давят танком, а на третьем — захваченный в плен пилот иорданских ВВС Муаз аль-Касасиба, которого сожгли заживо в клетке в январе 2015 года.

«ДАИШ (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) — вот это!» — написала Ле Пен в своем Twitter, используя арабское название террористической группы.

Марин Ле Пен были официально предъявлены обвинения в «распространении сообщений насильственного, порнографического или порочащего честь характера, доступных несовершеннолетним» в марте прошлого года, а в сентябре суд направил ее на обязательное прохождение психиатрической экспертизы.

Сама политик, чья партия вышла на первое место на европейских выборах во Франции в прошлом месяце, осудила открытое против нее дело как нарушение свободы выражения ее мнения.

«Это позорное преследование тех, кто осуждает ужасы ДАИШ (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН), — написала Ле Пен в своем Twitter. — Правительство приветствует джихадистов и их семьи с распростертыми объятиями. Это многое говорит о политическом и моральном разложении наших правящих «элит».

Марин Ле Пен, у которой 2,25 миллиона подписчиков в Twitter, отказывается удалять эти фотографии, несмотря на давление со стороны французских властей.

1 Организация запрещена на территории РФ.