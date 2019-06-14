МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево»

Москва, 14 июня. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» в столичном аэропорту «Шереметьево».

В МАК подчеркнули, что проводимое расследование не предполагает установления доли чьей-либо вины или ответственности. Все члены технической комиссии МАК о расследованию катастрофы в «Шереметьево» пришли к мнению, что на данный момент рекомендации, сделанные ими, являются достаточными.

«Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы, — говорится в тесте опубликованного на сайте МАК документа. — При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен».

В документе подчеркивается, что жалоб на состояние Sukhoi Superjet 100 в предыдущем полете не поступало.

В комиссии констатировали, что после попадания молнии в самолет «Аэрофлота» у лайнера отключился автопилот и была нарушена связь. После этого экипаж принял решение вернуться в «Шереметьево». Однако командир воздушного корабля заявил, что «ничего аварийного нет» — ситуация штатная.

Диспетчер дал указание пилоту снижать высоту до 900 метров и разворачиваться. От предлагаемой помощи экипаж отказался, но напомнил о проблемах со связью и автопилотом.

В 15.27 по московскому времени началось снижение самолета по глиссаде. Через две минуты было отмечено быстрое увеличение отклонения от равносигнальной зоны глиссадного маяка вниз (до минус 1,4 точки), что привело к срабатыванию сигнализации об отклонении от глиссады. Напомним, ранее источник ФАН сообщал, что курсо-глиссадная система Sukhoi Superjet 100 в момент приземления в «Шереметьево» была полностью исправна.

«В результате нескольких приземлений со значительной вертикальной перегрузкой и возникшего затем пожара самолет получил значительные повреждения», — подчеркнули авторы документа.

По мнению представителей техкомиссии, дополнительных рекомендаций по повышению безопасности полетов не требуется.

Напомним, трагедия произошла 5 мая. Самолет «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности. Во время жесткой посадки воздушного судна произошел пожар. Из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

Ранее МАК реконструировал полет самолета SSJ-100, который потерпел крушение в «Шереметьево».