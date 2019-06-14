Соловьев рассказал, как государство защитило журналиста Голунова

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что на несанкционированные акции «в поддержку» журналиста «Медузы» Ивана Голунова вышли провокаторы, которым на самом деле плевать на судьбу Голунова. Каждый из оппозиционеров пытается перетянуть одеяло на себя и доказать, что именно он является главным «борцом за свободу».

«Во-первых, я не понимаю, почему кто-то решил, что акции имеют хоть какое-то отношение к освобождению Голунова. Это скорее самонакрутка и самовозвеличивание. Если почитать Telegram-каналы, то окажется, что столько людей «освободило» Голунова — так хоть стой, хоть падай», — рассуждает знаменитый журналист.

Он напомнил, что к ситуации оперативно подключились Совет при президенте по правам человека, уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов, Общественная палата Москвы, а также прочие представители гражданского общества. Это позволило привлечь внимание российских властей к проблеме и оперативно исправить несправедливость.

«На самом деле все очень просто. У нас правовое государство. Если доказательств нет — человек невиновен. Если доказательства есть — будет судебный процесс. Провели экспертизу: «пальчиков» нет, ничего нет. А потому и претензий к человеку нет. Претензии есть к тем, кто задерживал. Но, опять же, исходя из презумпции невиновности необходимо будет устанавливать виновность полицейских», — продолжает ведущий.

Он особо отметил, что правоохранительные органы действовали предельно корректно и, что самое главное, строго в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.

«Если народ решил выйти на несанкционированный митинг, действует тот же самый закон. Если ты не хочешь соблюдать закон — ты по нему и отвечаешь. Если ты согласовал акцию, нет проблем, выходи. Если не согласовал — будь готов к тому, что полиция будет действовать в рамках своих компетенций. Причем давайте скажем прямо: если сравнивать с тем, как ведет себя голландская, французская, немецкая, американская полиция, или полиция Гонконга или Китая, наши действуют очень нежно», — заметил журналист.

В заключение он отметил, что в России нет никакого «беспредела», как пытаются себе представлять либералы.

«Дело Голунова показало, что власть действует по закону, и, если угодно, соблюдает некий договор с обществом. А вот те, кто считает себя лучшей частью общества не способны ни соблюдать закон, ни договариваться», — подытожил Владимир Соловьев.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в свою очередь выразил мнение, что Голунов изначально не был психически стабилен, ведь правоохранители вели себя абсолютно корректно. Более того, журналист даже не был отправлен в СИЗО.

«Я так понимаю, что это симптомы именно болезни. Возможно, это связано с наркотическими делами, я не знаю. Грубо говоря: что произошло с человеком? Да по сути, ничего. В тюрьме не сидел, да, был задержан, отправлен домой. Поэтому не очень понятно, с чем это связано. Возможно, у него такая чувствительная натура, но это уже на грани с болезнью. И именно этот вопрос нужно задавать медикам», — заключил Евгений Федоров.

Независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов обратил внимание, что решение людей выйти на улицы было в принципе абсурдным.