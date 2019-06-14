Саакашвили пришел в военкомат и заявил о готовности защищать Украину с оружием

Киев, 14 июня. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили встал на учет в Святошинском военкомате Киева.

Саакашвили прошел медицинскую комиссию в Святошинском военкомате Киева. Бывший одесский губернатор уточнил, что встал на учет.

«Здоровье отличное, годен к военной службе, — объявил Саакашвили, — так что готов с оружием в руках защищать Украину».

Саакашвили добавил, что персонал в военкомате очень отзывчивый и приятный, однако работает в «не очень хороших условиях». Бывший президент Грузии призвал резко увеличить финансирование военкоматам и их сотрудникам на Украине.

Саакашвили вернулся на Украину после инаугурации нового президента Владимира Зеленского. Новый руководитель страны вернул ему украинское гражданство, которого предыдущий президент Петр Порошенко лишил его в 2017 году. Саакашвили ранее похвастался, что получил украинский паспорт без каких-либо условий.

Напомним, Грузию Саакашвили покинул в 2013 году после того, как на родине против него возбудили несколько уголовных дел. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Однако уже через год экс-президент Грузии лишился своего нового поста, так как не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели.