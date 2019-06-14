Все больше либеральных СМИ встают на путь идеологической цензуры и репрессий

Скоординированная извне атака на Федеральное агентство новостей продолжается и к ней присоединяется все больше либеральных СМИ, вставших на путь идеологической цензуры. Эти издания отказались от цивилизованной дискуссии с теми, кто не разделяет их либеральной повестки.

Все началось 1 апреля 2019 года, когда редакция ФАН инициировала публичный проект, пригласив в него все русскоязычные средства массовой информации. В рамках инициативы с официальных аккаунтов нашей редакции публикуются комментарии к новостям и различные мнения в социальных сетях, блогах, а также на сайтах других русскоязычных изданий. При этом официальный аккаунт Федерального агентства новостей имеет соответствующее название и всем известный логотип. Комментарии оставляют штатные сотрудники редакции.

Какое-то время все работало без сбоев, однако когда комментарии ФАН стали вызывать все больше интереса пользователей, посты начали удаляться. Хотя комментарии, которые публиковались от имени редакции, полностью соответствуют требованиям российского законодательства, а также нормам и правилам комментирования в сообществах в социальных сетях и на сайтах русскоязычных СМИ. Сообщения никогда не искажаются фактов, не содержат оскорблений, ссылок и спама.

Тем не менее комментарии с официальных аккаунтов ФАН начали удаляться, а сами аккаунты в некоторых случаях блокироваться. Сначала на путь идеологической цензуры встали «Эхо Москвы», «Дождь», «Радио Свобода», «Новая газета», «Настоящее время», «Сноб», The Insider, The Bell, TJournal, «Деловой Петербург», «Медиазона», RTVI. После чего к ним присоединились «Росбалт», Republic и Meduza. Теперь на эту скользкую дорожку встали «7x7 Горизонтальная Россия — честные новости», Colta.ru, Euronews, «Русский Репортер» и BFM.

«7x7 Горизонтальная Россия — честные новости»

30 мая сотрудники Федерального агентства новостей начали комментировать новости «7x7 Горизонтальная Россия — честные новости» в сообществе социальной сети «ВКонтакте». В общей сложности было опубликовано 14 комментариев, однако во время попытки оставить еще один комментарий 11 июня выяснилось, что официальный аккаунт ФАН был заблокирован, а часть опубликованных ранее комментариев удалена.

Colta.ru

Комментирование в сообществе сайта Colta.ru в соцсети «Вконтакте» от имени ФАН началось 7 июня. Наша редакция оставила 5 комментариев, однако уже 11 июня выяснилось, что официальный аккаунт ФАН также был заблокирован, а опубликованные ранее комментарии удалены.

Euronews

Комментарии к сообщениям Euronews в социальной сети «ВКонтакте» Федеральное агентство новостей начало оставлять 30 мая. До 4 июня было опубликовано 6 комментариев, которые впоследствии исчезли из группы. В тот же день редакция задала администраторам уточняющий вопрос, который был проигнорирован.

«Русский репортер»

Не получив комментариев от Euronews, редакция ФАН начала оставлять комментарии в сообществе «Русский Репортер» «ВКонтакте». До 10 июня наша редакция опубликовала 5 комментариев, 2 из которых были удалены. Сотрудники Федерального агентства новостей также попытались получить объяснения действиям администрации паблика, но запрос также остался без ответа.

BFM

4 июня официальный аккаунт Федерального агентства новостей начал комментировать новости BFM в соцсети «ВКонтакте». До 10 июня в сообществе было опубликовано 4 комментария, которые так же, как и в предыдущих случаях, были удалены. После этого администраторам был задан уточняющий вопрос, но они сослались на правила группы. Вопрос от имени ФАН о причинах удаления – на месте.

Отметим, либеральные СМИ, видимо, не приемлют вменяемый и спокойный тон дискуссии, предложенный нашим агентством. Возможно, поэтому нас начали банить и удалять наши комментарии, а официальный аккаунт ФАН — вносить в черный список, лишая журналистов возможности высказывать свое мнение.

По мнению редакции ФАН, подобные выходки либеральных СМИ, которые в Государственной думе назвали «диктаторскими замашками», являются грубым нарушением свободы слова. В связи с этим мы отправили официальный запрос в Роскомнадзор с просьбой провести проверку и принять соответствующие меры. Кроме того, наша редакция полагает, что упомянутые выше СМИ нарушают законы Российской Федерации в части, касающейся свободы распространения информации. Кроме того, такие действия персонала либеральных изданий, возможно, являются воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналистов. Кроме того, прямой запрет на цензуру содержится и в Конституции РФ. Редакция ФАН направила в прокуратуру соответствующий запрос с просьбой проверить законность и обоснованность действий сотрудников упомянутых СМИ.

Федеральное агентство новостей по-прежнему ждет от наших оппонентов аргументированных ответов на заданные вопросы, а также незамедлительной разблокировки аккаунта редакции.