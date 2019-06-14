Порошенко признали виновным в нарушении конституции

Киев, 14 июня. Конституционный суд Украины признал бывшего президента Петра Порошенко виновным в нарушении основного закона страны.

Как сообщает ZN.ua, речь идет о создании экс-президентом нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Суд пришел к выводу, что Порошенко превысил свои должностные обязанности, поскольку не имел полномочий на формирование подобной структуры. Кроме того, комиссия подчинялась напрямую главе государства и формировалась по его распоряжению, хотя, согласно украинскому законодательству, управлять таким органом должно было правительство.

Отметим, что созданная Порошенко в 2014 году нацкомиссия не раз оказывалась в центре скандала. Украинская пресса сообщала, что комиссия действовала в интересах президента, его ближайшего окружения и некоторых олигархов.

Примечательно, что Порошенко стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел вскоре после сложения полномочий. В частности, его подозревают в госизмене. Речь идет об отправке в российские территориальные воды в Керченском проливе трех бронекатеров осенью прошлого года.

По словам действующего президента Украины Владимира Зеленского, его предшественник прекрасно знал, чем закончится данная провокация, но все равно поставил под угрозу жизни украинских моряков, чтобы обострить отношения с Россией и вызвать реакцию Запада. Рейд ВМСУ закончился тем, что все три корабля были задержаны, а их экипажи арестованы. Российские власти назвали действия Порошенко откровенной провокацией, что подтверждают документы, обнаруженные на борту одного из катеров.