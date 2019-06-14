Сирия, 14 июня. SDF**** обвиняются в похищении и убийстве человека в Дейр-эз-Зоре. Взрыв в пригороде Алеппо Ар-Рашидин привел к гибели 34 человек. Курды утверждают, что задержали семь террористов ИГ1 в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводят боевые вылеты в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в пригороде Алеппо Ар-Рашидин.

Курды: обвиняются в похищении и убийстве человека в Дейр-эз-Зоре; заявили о задержании семи террористов ИГ в провинции Ракка; провели рейды в городе Гаранидж на юго-востоке Дейр-эз-Зора; арестовали мирного жителя в городе Камышлы на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что еще один взрыв прогремел в Алеппо. Заминированный автомобиль детонировал в западном пригороде административного центра провинции Ар-Рашидин. Отмечается, что инцидент произошел у места сбора автобусов, которые были задействованы для эвакуации жителей из населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрайя на севере Идлиба. В результате взрыва погибли 34 человека, еще ряд гражданских лиц получили ранения. Некоторые из местных активистов заявляют о том, что СВУ было активировано террористом-смертником. Среди погибших есть медработники. Предполагается, что к организации взрыва имеют отношение боевики «Исламского государства», вылазки которых до сих пор отмечаются в оккупированных исламистами вооруженной оппозиции районах.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (DeirEzzor24) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) вновь приступили к проведению рейдов на контролируемых ими территориях. Обыски состоялись в городе Гаранидж на юго-востоке региона. Напомним, накануне также отмечались налеты SDF в населенных пунктах Аш-Шаннан, Аль-Джинина и Аль-Джиа, в ходе которых под арестом оказались несколько гражданских лиц, безосновательно обвиненных в сотрудничестве с террористами «Исламского государства».

В то же время поступают сведения и о других преступлениях курдов. Так, агентство новостей Orient-News передает, что из больницы в населенном пункте Аль-Бариха был похищен, а затем убит молодой человек. Местные активисты обвинили в произошедшем радикалов «демократической армии», тогда как курды, в свою очередь, заявляют, что мужчина погиб в результате межплеменных распрей. Напомним, жители оккупированных курдскими отрядами районов регулярно сталкиваются с притеснениями и произволом SDF. Несмотря на массовые протесты сирийцев, курды продолжают провоцировать конфликт с населением.

Провинция Идлиб

В южной части региона не прекращаются столкновения между правительственными войсками и силами террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (IdlibPlus), сирийские военные самолеты нанесли удары по огневым позициям джихадистов недалеко от населенного пункта Аль-Мастума. Кроме того, под огнем сирийской авиации оказались военные объекты исламистов в районе городов Аль-Хубейт, Ихсим, Термала и Баарбу, заявляет новостной портал Step News Agency. Сведения о потерях «Тахрир Аш-Шам» в живой силе или военной технике все еще уточняются. Напомним, в прошлом месяце Сирийская арабская армия (САА) вынужденно приступила к полномасштабным боевым действиям на границах «Большого Идлиба» ввиду постоянных нарушений режима прекращения огня со стороны радикалов.

Провинция Ракка

После того как террористы «Исламского государства» заявили об организации четырех взрывов в городе Ракка, «Демократические силы Сирии» (SDF) приступили к обыскам в регионе. По информации Twitter-канала «Сил освобождения Африна» (Liberationafrin), в результате рейдов были задержаны семь членов так называемых спящих ячеек ИГИЛ1. Также курдские источники утверждают, что захватили вооружение джихадистов, обнародовав фотографию конфискованных пулеметов и СВУ. В то же время доказательства ареста боевиков пока не были предоставлены, что ставит под сомнение заявление курдов.

Провинция Хасака

Информационное агентство Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что курдские радикалы задержали одного из мирных жителей родом из деревни Таммуя, находящейся вблизи города Аль-Камышлы, после досмотра на одном из контрольно-пропускных пунктов «Демократических сил Сирии» (SDF). Отмечается, что мужчина направлялся к сельскохозяйственным районам, подвергнувшимся пожарам, для того чтобы оказать помощь в тушении огня. Местонахождение задержанного на данный момент неизвестно. Предполагается, что арестованный будет направлен в тренировочные лагеря курдов для прохождения обучения в рамках принудительного призыва.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)