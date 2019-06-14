Кокорин и Мамаев смогут просить об УДО после прибытия в колонию

Москва, 14 июня. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев смогут подать ходатайство об условно-досрочном освобождении после прибытия в колонию, сообщили во ФСИН.

Источник ТАСС напомнил, что УДО могут применить после фактического отбытия трети срока назначенного наказания за преступление средней тяжести, но не ранее чем через шесть месяцев после фактического отбытия наказания.

В связи с тем, что Кокорин получил полтора года колонии, а Мамаев — один год и пять месяцев, треть назначенного срока прошла. Фактический срок отбывания подразумевает и срок нахождения под стражей, который зачли в срок приговора.

«Фактически они смогут подать ходатайство об УДО по прибытии к месту лишения свободы, поскольку ходатайства рассматриваются по месту отбытия наказания», — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что администрация колонии не сможет дать футболистам рекомендацию о применении или неприменении УДО, но можно будет воспользоваться характеристикой из СИЗО. В дальнейшем решение будет принимать суд.

Напомним, согласно обвинительному заключению, Мамаев, Кокорин, младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий в начале октября стали участниками двух драк в Москве. По официальной версии, все указанные лица сперва избили водителя ведущей Первого Катала Виталия Соловчука, а затем руководителя департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Накануне Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда, но вынес новый вердикт, оставив при этом сроки заключения теми же, напомнил «Царьград».

Ранее НСН сообщил, что трансферная стоимость профессиональных спортсменов Павла Мамаева и Александра Кокорина «опустилась до нуля». Раньше выступающий за «Зенит» футболист стоил 7,5 миллиона евро, а полузащитник «Краснодара» — четыре.