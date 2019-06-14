Жалобу адвоката Голунова на домашний арест сняли с рассмотрения по решению суда в Москве

Москва, 14 июня. Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест спецкора интернет-издания «Медузы» Ивана Голунова.

Судья Павел Мелехин огласил постановление, согласно документу апелляционное производство по жалобе прекращено. Ранее об этом просил адвокат Голунова Олег Елисеев. По его словам, это было необходимо, чтобы ознакомиться с протоколом судебного заседания и дополнить апелляционную жалобу. Прокурор же заявила о необходимости просто снять жалобу с рассмотрения в связи с закрытием уголовного дела.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. При личном досмотре и обыске его квартиры были обнаружены наркотические препараты. В отношении спецкора возбудили уголовное дело по подозрению в сбыте запрещенных веществ. 11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования Голунова.

Дальнейшей судьбой журналиста заинтересовались Совет при президенте по правам человека, уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов России, Общественная палата Москвы. Благодаря их конструктивным предложениям удалось добиться благополучного исхода — закрытия уголовного дела. Также весомый вклад внесли российские общественный институты, представители которых помогли решить проблему конкретного человека и заявили о необходимости озаботиться судьбами других россиян, которые оказались в аналогичной ситуации.

Однако закрытие дела не помешало либералам использовать Голунова в качестве инструмента для самопиара. Оппозиция по указке западных наставников начала «расшатывать» ситуацию и объявила о проведении несанкционированного митинга в Москве 12 июня. Хотя и сам Голунов, и издание «Медуза» призывали отказаться от участия в акции. К тому же власти Москвы согласовали проведение мероприятия на 16 июня.

Получается, что либерально настроенной общественности безразлична судьба журналиста, а его дело она использует для хайпа. К незаконному митингу в Москве присоединился скандально известный блогер Алексей Навальный, его задержали сотрудники правоохранительных органов. Однако общественность на этот факт не отреагировала — для основателя так называемого ФБК арест Голунова был лишь поводом, чтобы напомнить о себе, а на дальнейшую судьбу журналиста ему плевать.

Либеральная «тусовка» хотела устроить масштабную провокацию в День России, однако благодаря грамотным действиям сотрудников полиции ее удалось не допустить. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, оппозиция пытается использовать любой повод для дестабилизации ситуации в России, чтобы выслужиться перед западными покровителями.