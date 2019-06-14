Москалькова сообщила, когда начнутся переговоры о переводе Бутиной в Россию

Ханты-Мансийск, 14 июня. Переговоры о переводе в Россию Марии Бутиной, осужденной в США, могут начаться в ближайшее время. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она уточнила, что, по словам адвоката россиянки и ее отца Валерия Бутина, условия содержания девушки в американской тюрьме более-менее удовлетворительные.

«Они ожидают, что в ближайшее время будет начата процедура о возможном переводе ее в Россию», — сказала омбудсмен.

Москалькова уточнила, что не удовлетворена наказанием, которое вынесли в отношении россиянки.

«После того, как Бутина пошла на сделку, ей дали меру наказания меньшую. Но я лично не удовлетворена тем, что [суд] не ограничился фактически отбытым наказанием», — подчеркнула Москалькова.

Как напоминает «Газета.ru», Бутину задержали летом 2018 года. Ее обвинили в «сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом». Американский суд приговорил девушку к 18 месяцам тюремного заключения, пишет НСН. После отбытия наказания россиянка может быть депортирована на родину.

По версии американских спецслужб, Бутина не зарегистрировалась в качестве иноагента при министерстве юстиции США. В стране она находилась по студенческой визе. Как пишет Infox.ru, обвинения против девушки постоянно корректировались, но основывались на том, что она якобы «нелегально пыталась добыть для России информацию».

Москва не раз указывала на то, что обвинения в адрес Бутиной сфабрикованы. В МИД РФ назвали приговор россиянке позорным пятном на судебной системе США и заявили, что американские судьи выполнили политический заказ.

Напомним, Фонд защиты национальных ценностей ранее запустил эстафету помощи девушке. За несколько дней он собрал 10 миллионов рублей, которые пойдут на оплату услуг адвокатов Бутиной.

Как отметил глава фонда Александр Малькевич, в настоящее время ведутся переговоры с депутатами Госдумы, чтобы создать механизм защиты россиян, подвергшихся гонениям за границей.