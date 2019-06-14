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Политика

Медведев закрепил за членами правительства кураторство над регионами РФ

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Медведев закрепил за членами правительства кураторство над регионами РФ

Москва, 14 июня. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство над российскими регионами со слабой экономикой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

«Могу подтвердить, что Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов», — пояснил пресс-секретарь.

По словам Осипова, в ближайшее время Дмитрий Медведев проведет серию совещаний, в ходе которых будут обсуждаться вопросы развитию регионов РФ со слабой экономикой, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что министерство экономического развития РФ определило десять российских регионов с отстающей экономикой. Данные регионы получили кураторов из состава правительства.

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Автор: Артем Никулин
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