Источник рассказал о будущем арендованного ЦСКА Влашича

Москва, 14 июня. Полузащитник Никола Влашич, правами на которого владеет английский «Эвертон», вероятнее всего, продолжит карьеру в ЦСКА, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

По словам источника, клубы обсудили возможность трансфера и близки к заключению сделки. При этом сообщается, что один из наиболее важных для английской стороны вопросов — процент с последующей продажи футболиста или опция обратного выкупа. Отмечается, что сторона футболиста также уже находится в стадии обсуждения контакта, срок которого предварительно должен составить четыре года.

Минувший сезон Влашич провел в ЦСКА на правах аренды. На счету 21-летнего хорвата 31 матч, восемь голов и семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА планирует заполучить футболиста на полноценной основе, однако на полузащитника также претендуют другие клубы. При этом приоритетом для самого Влашича считался именно российский клуб.