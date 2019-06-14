Бывший и.о. мэрв Рязани арестован после истории с детской площадкой

Москва, 14 июня. Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов арестован до 13 августа по делу о мошенничестве при строительстве детской площадки. Такое решение принял в пятницу Басманный суд Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего и.о. главы администрации Рязани Карабасова Сергея Юрьевича сроком до 13 августа», — рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.

Напомним, что Карабасов был задержан после того, как участница форума ОНФ пожаловалась Путину на рязанскую мэрию. По ее словам, городская администрация на бумаге приняла работы по строительству канатного городка и детской площадки, однако на деле ничего построено не было.

После этого действиями рязанских властей заинтересовалась прокуратура. Чиновники в свое оправдание заявили, что обозначенные в бумагах объекты действительно построены, но в другом месте.

Все закупленное оборудование установили на территории рязанского лесопарка. Детский комплекс «Космос» появился на Соборной площади. Закупка оборудования, по данным администрации Рязани, обошлась городскому бюджету почти в 5 миллионов рублей.

Эту версию подтвердил Следственный комитет РФ. Тем не менее, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». На скамье подсудимых оказались экс-мэр Рязани Карабасов, который подал в отставку по собственному желанию 30 мая, гендиректор рязанской строительной компании Михаил Пузанов и начальник городского управления ЖКХ Игорь Ковалев. Первые двое заключены под стражу, последний помещен под домашний арест. Детали уголовного дела не раскрываются, поэтому, в чем именно заключается мошенничество, если не считать перенос места строительства объектов, неизвестно.