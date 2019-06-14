Путин заявил о готовности РФ обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в КНР и Монголию

Бишкек, 14 июня. Россия готова обеспечить бесперебойные поставки электричества в энергодефицитные регионы Китая и Монголии, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Глава государства подчеркнул, что Москва ждет конкретных предложений от Пекина и Улан-Батора.

Путин сообщил, что Россия готова к тесному взаимодействию с Китаем и Монголией в сфере энергетики. Москва рассчитывает на совместные проекты с КНР и Монголией в этой сфере. Со своей стороны Россия предлагает обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в энергодефицитные области соседних стран.