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Путин заявил о готовности РФ обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в КНР и Монголию

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Путин заявил о готовности РФ обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в КНР и Монголию

Бишкек, 14 июня. Россия готова обеспечить бесперебойные поставки электричества в энергодефицитные регионы Китая и Монголии, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Глава государства подчеркнул, что Москва ждет конкретных предложений от Пекина и Улан-Батора.

Путин сообщил, что Россия готова к тесному взаимодействию с Китаем и Монголией в сфере энергетики. Москва рассчитывает на совместные проекты с КНР и Монголией в этой сфере. Со своей стороны Россия предлагает обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в энергодефицитные области соседних стран.

«Мы заинтересованы получить от китайских и монгольских партнеров конкретные предложения по возможным совместным проектам», — заявил российский лидер в ходе встречи с коллегами из Монголии и КНР Халтмаагийн Баттулгой и Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.

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Автор: Сергей Петров
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