Отец Бутиной предположил, когда его дочь сможет вернуться в Россию

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила в Ханты-Мансийске о том, что в ближайшее время могут начаться переговоры о переводе на родину Марии Бутиной, которая сейчас отбывает наказание в Соединенных Штатах Америки.

Отец Марии Валерий Бутин признался Федеральному агентству новостей, что лично он ничего пока об этом не знает. И вряд ли что-то известно по данной теме его дочери.

«Общаться с ней получается, — отметил Бутин. — Вряд ли Мария в курсе этих вещей. Дефицит в информации у нее по-прежнему существует. То есть они [переговоры] ведутся на другом уровне, по линии правозащитных организаций. И не думаю, что она знает об этом».

Отец Марии добавил, что вопрос возможности ее перевода решается, судя по всему, еще и по линии министерства юстиции РФ. Теми, кто ведает пенитенциарными учреждениями. При этом Бутин предположил, что его дочь сможет вернуться на родину не раньше, чем отсидит весь положенный срок.

«Такие вопросы решаются достаточно долго, и, с учетом того, что Марии [находиться в заключении] еще пять месяцев, я думаю, что все умрет в переписке, — предположил он. — Скорее всего, [американцы] накажут ее по полной, как они и решили. Но я, конечно же, с огромной радостью воспринял бы, если бы это [досрочный перевод] было так».

В июле прошлого года Мария Бутина была арестована в Вашингтоне по обвинению в связях с разведкой РФ и работе иностранным агентом в Соединенных Штатах без регистрации. 13 декабря 2018 года она в рамках сделки со следствием признала свою вину в участии в заговоре против США, а также сообщила, что действовала под руководством российского чиновника.

26 апреля 2019 года Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Она будет освобождена из тюрьмы и депортирована в Россию 5 ноября текущего года.

Напомним, ранее Российский фонд защиты национальных ценностей собрал 10 млн рублей на оплату услуг адвокатов Марии Бутиной. По словам главы фонда Александра Малькевича, общая сумма задолженности Бутиной перед адвокатами составляет на сегодняшний день 43 млн рублей.