Представители Индонезии и РФ впервые обсудят рыболовство на МРФ-2019 в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 июня. На Международном рыбопромышленном форуме в Петербурге в этом году впервые пройдет заседание рабочей группы России и Индонезии по рыболовству и морскому праву, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В понедельник, 10 июня, заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов встретился с полномочным министром, советником, руководителем экономического отдела посольства Республики Индонезия в РФ Эди Сухарто, чтобы обсудить вопросы проведения первого заседания российско-индонезийской рабочей группы по сотрудничеству в области рыболовства и морского хозяйства. В рамках встречи участники обсудили подготовку к мероприятию, процедуры дальнейшего согласования состава делегаций и членов рабочей группы.

О создании российско-индонезийской рабочей группы страны договорились еще в октябре прошлого года в рамках заседания двусторонней комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

«Индонезия активно работает в части противодействия ННН-промыслу [незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел], мы это приветствуем и сотрудничаем с вами в этой сфере, — обратился к представителю Индонезии Соколов. — Уверен, что настал момент расширить наше взаимодействие и развивать другие направления в рыбном хозяйстве».

Как отметил замруководителя Росрыболовства, участие индонезийской делегации в МРФ-2019 и проведение в рамках этого мероприятия заседания рабочей группы имеют большое значение для развития сотрудничества. Россия входит в число крупных рыболовных держав, а Индонезия занимает одно из лидирующих мест в области не только рыболовства, но и аквакультуры.

«Форум и выставка состоятся уже через месяц в Санкт-Петербурге. Мы ожидаем большое количество участников от российских и иностранных предприятий рыбной отрасли и смежных секторов экономики, подготовлена насыщенная деловая программа, — рассказал Соколов. — Уверен, что поездка в Санкт-Петербург позволит существенно продвинуться в развитии наших взаимоотношений в области рыболовства».

Сухарто высоко оценил значимость сотрудничества с Росрыболовством для развития отношений государства в области рыбного хозяйства и согласился, что идея провести рабочую группу в рамках форума является очень удачной и соответствует встречным предложениям индонезийской стороны о сроке организации заседания.