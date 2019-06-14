Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5%

Москва, 14 июня. Центробанк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Об этом сообщил сам регулятор.

ЦБ РФ впервые с марта минувшего года понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,5% годовых. В Центробанке сообщили, что возможно еще одно снижение. Оно может произойти на одном из ближайших заседаний.

«Совет директоров Банка России 14 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых. Продолжается замедление годовой инфляции», — подчеркивается в сообщении регулятора.

Отмечается, что экономический рост в первом полугодии текущего года складывается ниже ожиданий Банка РФ.

«По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились», — сообщили в ЦБ РФ.

По данным Центробанка, снижение ключевой ставки и доходностей ОФЗ создают условия для снижения депозитно-кредитных ставок.

Ранее сообщалось, что ЦБ намерен ввести верификацию электронной почты физических лиц.