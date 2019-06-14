Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФА

Москва, 14 июня. Российская сборная поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом свидетельствует обновленная версия списка, опубликованная на официальном сайте организации.

Согласно представленному рейтингу, в активе команды России в настоящее время 1436 очков.

В текущем году российская сборная провела четыре встречи в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Спортсмены в марте отдали победу команде из Бельгии (матч закончился со счетом 1:3), а также разгромили сборную Казахстана (4:0).

Комнанда России 8 июня в рамках отборочного тура чемпионата Европы разгромила сборную Сан-Марино. Встреча, которая прошла в Саранске, завершилось со счетом 9:0. 11 июня прошла встреча команд РФ и Кипра, которая закончилась победой россиян со счетом 1:0. Гол на 39 минуте матча на свой счет записал Алексей Ионов.

В настоящее время лидирующее место в рейтинге занимает сборная Бельгии, в ее активе 1746 очков. На втором месте сборная Франции (1718), на третьей позиции расположилась команда Бразилии (1681).

Следующие матчи квалификации чемпионата Европы российские спортсмены проведут осенью. 6 сентября футболисты сыграют в гостях с командой Шотландии, а 9 сентября примут сборную Казахстана.

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020. Иностранцы, желающие посетить матчи турнира в Петербурге, смогу пересечь границу по карте Fan ID.

Безвизовый режим начнет действовать за две недели до первой встречи в рамках турнира в Северной столице. Въезд по Fan ID в Россию будет осуществляться вплоть до последнего матча Евро-2020.