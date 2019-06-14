Москва, 14 июня. Продюсер фильма о российской певице Юлии Началовой Андрей Загорский рассказал, что мать главной героини сыграет актриса Валентина Талызина.

О том, что о Юлии Началовой снимается фильм, стало известно через несколько дней после смерти исполнительницы. Как пишет Nation News, недавно на роль матери Началовой в фильме была утверждена актриса Валентина Талызина. Артистка отнеслась к предложению позитивно и с интересом. Сценатристы будут прописывать эпизоды конкретно под Талызину.

Продюсер фильма о Началовой рассказал о роли для Талызиной. Как уточнил специалист, сцены с Талызиной будут сниматься в июле 2019 года, так как она сейчас очень занята. Загорский считает, что она сыграет мать Началовой, пропустив «все через себя».

«У Валентины Илларионовны есть свое видение этих сцен; понятно, что никто не чувствует своего ребенка так, как мать. И я думаю, что она пропустит все через себя», — подчеркнул он.

В начале апреля появилась информация, что продюсер вместе с режиссером Натальей Филатовой приступил к работе над картиной о жизни и гибели певицы под названием «Буду рядом…». По предварительным данным, премьера художественного фильма должна состояться осенью 2019 года. Авторы держат в секрете подробности сюжета картины, а также имя актрисы, исполняющей главную роль.

Ранее Загорский заявил, что не будет отменять съемки ленты, даже если не получит согласия со стороны близких артистки.

Он объяснил, почему решил взяться за фильм о Юлии Началовой, а также раскрыл некоторые детали готовящейся ленты. По словам Загорского, который является не только продюсером, но также автором идеи и соавтором сценария картины, «певица при жизни была недооценена нашим шоу-бизнесом».

Главной интригой будущей картины о Началовой стал актерский состав картины, однако Загорский не захотел разглашать имена артистов, принимающих участие в фильме.

«Список актеров я пока разглашать не буду. У нас пока снято немного сцен, начали мы съемки с финального эпизода в одном из московских аэропортов. Когда у нас будет снято порядка 8-9 сцен, появится уже полноценный трейлер ленты, и станет все яснее. Сейчас пишется сценарий, он готов на данный момент примерно на 25-30 процентов», — объяснил он.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда артистку госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови.

Состояние певицы ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.

Ранее ФАН сообщало, что смерть Началовой стала для россиян одним из запомнившихся событий марта.