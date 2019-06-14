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Продюсер фильма о Началовой рассказал о роли для Талызиной

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Продюсер фильма о Началовой рассказал о роли для Талызиной

Москва, 14 июня. Продюсер фильма о российской певице Юлии Началовой Андрей Загорский рассказал, что мать главной героини сыграет актриса Валентина Талызина.

О том, что о Юлии Началовой снимается фильм, стало известно через несколько дней после смерти исполнительницы. Как пишет Nation News, недавно на роль матери Началовой в фильме была утверждена актриса Валентина Талызина. Артистка отнеслась к предложению позитивно и с интересом. Сценатристы будут прописывать эпизоды конкретно под Талызину.

Продюсер фильма о Началовой рассказал о роли для Талызиной. Как уточнил специалист, сцены с Талызиной будут сниматься в июле 2019 года, так как она сейчас очень занята. Загорский считает, что она сыграет мать Началовой, пропустив «все через себя».

«У Валентины Илларионовны есть свое видение этих сцен; понятно, что никто не чувствует своего ребенка так, как мать. И я думаю, что она пропустит все через себя», — подчеркнул он.

В начале апреля появилась информация, что продюсер вместе с режиссером Натальей Филатовой приступил к работе над картиной о жизни и гибели певицы под названием «Буду рядом…». По предварительным данным, премьера художественного фильма должна состояться осенью 2019 года. Авторы держат в секрете подробности сюжета картины, а также имя актрисы, исполняющей главную роль.

Ранее Загорский заявил, что не будет отменять съемки ленты, даже если не получит согласия со стороны близких артистки.

Продюсер фильма о Началовой рассказал о роли для Талызиной

Он объяснил, почему решил взяться за фильм о Юлии Началовой, а также раскрыл некоторые детали готовящейся ленты. По словам Загорского, который является не только продюсером, но также автором идеи и соавтором сценария картины, «певица при жизни была недооценена нашим шоу-бизнесом».

Главной интригой будущей картины о Началовой стал актерский состав картины, однако Загорский не захотел разглашать имена артистов, принимающих участие в фильме.

«Список актеров я пока разглашать не буду. У нас пока снято немного сцен, начали мы съемки с финального эпизода в одном из московских аэропортов. Когда у нас будет снято порядка 8-9 сцен, появится уже полноценный трейлер ленты, и станет все яснее. Сейчас пишется сценарий, он готов на данный момент примерно на 25-30 процентов», — объяснил он.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда артистку госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови.

Состояние певицы ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.

Ранее ФАН сообщало, что смерть Началовой стала для россиян одним из запомнившихся событий марта. 

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Автор: Алия Садыкова
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