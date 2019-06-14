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15:14 14 Июня 2019

Владимир Путин выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества. События дня. ФАН-ТВ

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ШОС в Бишкеке

Владимир Путин выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества. События дня. ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Сегодня столица Киргизии принимает лидеров восьми стран ШОС: Таджикистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Китая, Узбекистана и, конечно, России. Ожидается, что к концу встречи стороны подпишут Бишкекскую декларацию о расширении организации, а также ряд важных документов в сферах экономики, промышленности, безопасности и других. Владимир Путин обозначил главные задачи и уже пригласил участников на следующий саммит лидеров ШОС, который состоится в России в 2020 году:
«Одним из главных приоритетов организации остаются борьба с терроризмом и экстремизмом. Мы также намерены сосредоточиться на углублении взаимовыгодных экономических связей между государствами-участниками организации. В данном контексте предлагаем сообща подумать о новых перспективных проектах в торговле, промышленности, энергетике, инфраструктурной, научно-технологической, инновационной сферах. Приглашаем вас, уважаемые коллеги, на следующее заседание совета глав государств ШОС 22–23 июля 2020 года в России. Благодарю вас за внимание», — сказал Владимир Путин, президент России.

Израиль атаковал ХАМАС

Владимир Путин выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества. События дня. ФАН-ТВ

В секторе Газа вновь слышны звуки ракетных обстрелов. Израиль нанес несколько ударов по военным объектам ХАМАС в регионе. Как утверждает Армия обороны страны, последняя атака — ответ на запуск ракет из сектора Газа по израильскому городу Сдерот. О пострадавших и жертвах пока не сообщалось, впрочем, воздушная тревога, кажется, вновь нависла над Ближним Востоком. Ситуация обострилась в начале прошлого месяца — буквально за несколько дней Израиль и Палестина в ходе взаимных обстрелов выпустили более 1000 ракет, а взрывы не утихали ни на минуту. Тогда погибли около 30 человек, но в итоге СМИ сообщили, что стороны достигли временного перемирия. Судя по всему, оно продлилось гораздо меньше, чем планировалось.

Тюремный штраф

Владимир Путин выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества. События дня. ФАН-ТВ

«Китовая тюрьма» на Дальнем Востоке еще не отпустила своих узников, но, похоже, уж точно заплатит по счетам. Фрунзенский суд Владивостока признал компанию «Океанариум-ДВ» виновной в нарушении правил рыболовства — она оштрафована на 56,4 млн рублей. Впрочем, по данному делу это уже не первый вердикт. Еще на прошлой неделе другую компанию «Белый кит» за незаконный отлов морских обитателей приговорили к штрафу в 28 млн рублей. На очереди еще несколько фигурантов — «Афалина» и «Сочинский дельфинарий». Дурную славу «китовая тюрьма» Приморья получила еще в прошлом году, когда общественность узнала о сотнях косаток и белух — все они содержались в недопустимых условиях. Как сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, уже к концу лета млекопитающих выпустят на волю. Первых счастливчиков свобода ждет уже на следующей неделе.

Ответ на санкции США

Владимир Путин выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества. События дня. ФАН-ТВ

Пока Вашингтон грозил Анкаре санкциями, та отреагировала похожей риторикой. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не будет молчать и на возможные ограничения от США ответит взаимностью. Как несложно догадаться, конфликт разразился из-за покупки Турцией российских ЗРК С-400. Штаты выдвинули ультиматум с требованием разорвать контракт и даже предложили свою альтернативу — противоракетный комплекс Patriot. Но безуспешно: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вопрос о поставках С-400 решенным. И теперь США намерены свернуть совместную программу стран по истребителям F-35, однако, похоже, что давление Вашингтона не только не приведет к успеху, но и обернется ответными действиями. Какими — узнаем в ближайшем будущем.