Владимир Путин выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества. События дня. ФАН-ТВ

ШОС в Бишкеке Президент России Владимир Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Сегодня столица Киргизии принимает лидеров восьми стран ШОС: Таджикистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Китая, Узбекистана и, конечно, России. Ожидается, что к концу встречи стороны подпишут Бишкекскую декларацию о расширении организации, а также ряд важных документов в сферах экономики, промышленности, безопасности и других. Владимир Путин обозначил главные задачи и уже пригласил участников на следующий саммит лидеров ШОС, который состоится в России в 2020 году: «Одним из главных приоритетов организации остаются борьба с терроризмом и экстремизмом. Мы также намерены сосредоточиться на углублении взаимовыгодных экономических связей между государствами-участниками организации. В данном контексте предлагаем сообща подумать о новых перспективных проектах в торговле, промышленности, энергетике, инфраструктурной, научно-технологической, инновационной сферах. Приглашаем вас, уважаемые коллеги, на следующее заседание совета глав государств ШОС 22–23 июля 2020 года в России. Благодарю вас за внимание», — сказал Владимир Путин, президент России.

Израиль атаковал ХАМАС В секторе Газа вновь слышны звуки ракетных обстрелов. Израиль нанес несколько ударов по военным объектам ХАМАС в регионе. Как утверждает Армия обороны страны, последняя атака — ответ на запуск ракет из сектора Газа по израильскому городу Сдерот. О пострадавших и жертвах пока не сообщалось, впрочем, воздушная тревога, кажется, вновь нависла над Ближним Востоком. Ситуация обострилась в начале прошлого месяца — буквально за несколько дней Израиль и Палестина в ходе взаимных обстрелов выпустили более 1000 ракет, а взрывы не утихали ни на минуту. Тогда погибли около 30 человек, но в итоге СМИ сообщили, что стороны достигли временного перемирия. Судя по всему, оно продлилось гораздо меньше, чем планировалось.

Тюремный штраф «Китовая тюрьма» на Дальнем Востоке еще не отпустила своих узников, но, похоже, уж точно заплатит по счетам. Фрунзенский суд Владивостока признал компанию «Океанариум-ДВ» виновной в нарушении правил рыболовства — она оштрафована на 56,4 млн рублей. Впрочем, по данному делу это уже не первый вердикт. Еще на прошлой неделе другую компанию «Белый кит» за незаконный отлов морских обитателей приговорили к штрафу в 28 млн рублей. На очереди еще несколько фигурантов — «Афалина» и «Сочинский дельфинарий». Дурную славу «китовая тюрьма» Приморья получила еще в прошлом году, когда общественность узнала о сотнях косаток и белух — все они содержались в недопустимых условиях. Как сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, уже к концу лета млекопитающих выпустят на волю. Первых счастливчиков свобода ждет уже на следующей неделе.