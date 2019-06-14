Глава «Офицеров России» поддержал уволенных генералов МВД

Уволенные из-за ситуации вокруг уголовного дела в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова генералы Андрей Пучков и Юрий Девяткин являются профессионалами своего дела и понесли ответственность за ошибки своих подчиненных. Такую точку зрения в интервью Федеральному агентству новостей высказал председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Любой руководитель, командир, начальник должен отвечать за действия своих подчиненных, потому что он ставит задачи, контролирует их. С данной ситуацией сейчас разбирается Следственный комитет, он вынесет свою окончательную оценку. Но то, что пострадали два профессионала, это прискорбно», — рассказал Сергей Липовой.

Он также отметил, что в нагнетании напряжения в этой ситуации не обошлось без активного участия либерально настроенной общественности, поддерживаемой зарубежными коллегами.

«Присутствовали отдельные элементы вот этого психоза, который нагнетался в том числе из-за рубежа и нашей левой прессой. Мы постоянно находимся в информационном поле, и этот случай, конечно получил резонанс», — пояснил представитель «Офицеров России».

Сергей Липовой подчеркнул: неверным было бы говорить о том, что обращение министра внутренних дел Владимира Колокольцева к президенту РФ с ходатайством об увольнении двух генералов МВД было обусловлено давлением.

«Я не думаю, что решение об увольнении было из-за какого-то давления. Провели внутреннюю проверку, и по ее результатам было принято такое решение», — подчеркнул собеседник ФАН.

По словам председателя «Офицеров России», многие из членов возглавляемой им организации лично знакомы с отстраненными от должностей Пучковым и Девяткиным и характеризуют их положительно.

«Это люди, которые прошли от лейтенанта до генерала, все должности. Они являются профессионалами каждый в своем направлении, и я думаю, поскольку они профессионалы, они будут востребованы и найдут свое место в дальнейшем в жизни», — добавил Липовой.

Глава «Офицеров России» не стал уточнять, где конкретно могли бы трудоустроиться бывшие начальники управлений МВД, но отметил, что возможны любые варианты «начиная от государственных организаций и заканчивая коммерческими». При этом собеседник ФАН подчеркнул, что сложно ответить на этот вопрос до окончания следственных действий, которые сейчас проводятся.

13 июня пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении генералов полиции Андрея Пучкова и Юрия Девяткина.

«Освободить от занимаемой дoлжности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимирoвича — начальника управления по контролю за оборотом наркoтиков Главного управления МВД РФ по г. Москве; генерал-майора пoлиции Пучкова Андрея Павлoвича — начальника управления внутренних дел по Западному административнoму округу Главного управления МВД РФ по г. Москве», — говорится в указе президента РФ.

Соответствующее ходатайство президенту направил глава МВД Владимир Колокольцев. Поводом стала ситуация вокруг уголовного дела в отношении журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, который был задержан по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Однако 11 июня Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова «в связи с недoказанностью его участия в совершении преступления». Журналист был отпущен из-под домашнего ареста. Материалы внутреннего расследования МВД РФ направлены в Следственный комитет для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании.

По мнению экспертов, события, связанные с делом Голунова, были инспирированы западными кураторами оппозиции.