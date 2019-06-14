Закрытие дела Голунова огорчило пятую колонну

Москва, 14 июня. Спонсируемая Западом оппозиционная общественность провела несогласованный митинг в Москве 12 июня в День России. Депутат Госдумы Евгений Федоров рассказал, как в будущем избежать вмешательства Запада во внутренние дела страны.

Изначально планировалось, что акция в Москве пройдет в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков. Однако накануне акции журналиста отпустили из-под домашнего ареста, а дело против него закрыли из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Таким образом причина проведения акции была устранена, что крайне огорчило российскую пятую колонну.

Очевидно, что ситуацию с Голуновым хотели использовать в качестве повода, при этом на судьбу журналиста на самом деле всем было плевать. Несмотря на то, что журналист был освобожден из-под домашнего ареста, а сам попросил своих «защитников» не ходить на несогласованную акцию, оппозиция не стала отказываться от митингов. Целью провокаторов было не добиться справедливости в деле Голунова, а лишний раз напомнить о себе. Кроме того, полученные от западных спонсоров деньги нужно было отрабатывать.

Примечательно, что власти Москвы пошли на уступки и предложили организаторам акции провести согласованный митинг 16 июня. Однако согласованная акция не входила в планы оппозиции, ведь мирное шествие не покажет нужную Западу картинку о «несправедливости» властей.

«Нет никаких сомнений в попытке вмешательства. Было официальное заявление по этому вопросу и в Госдепартаменте США, и в Брюсселе. Они включили свои силы, и мы их хорошо знаем, многие из участников незаконной акции нам хорошо знакомы», — заявил Федоров в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Стоит отметить, что участие в акциях приняли всего несколько сотен человек, а большинство из них оказались журналистами западных изданий, которые пришли искать нужную картинку «несправедливости». Сами же участники акции не скрывали, что пришли на митинг, чтобы пропиариться и сделать фотографии из автозака.

При этом провокационные выступления оппозиционеров, инициированные Западом и его СМИ-иноагентами, испортили праздник большинству москвичей, которые хотели провести время с семьей и посетить праздничные мероприятия.

Депутат подчеркнул, что в действительности выступающим было по барабану на Голунова. При этом действия пятой колонны до удивления похожи на все те банальные сценарии, которые уже использовались в других странах.

«Для них просто нужен повод, но повод уже исчез, Голунова освободили, а им по барабану. Команда поступила, деньги получены, и их надо отработать», — добавил Федоров.

Парламентарий отметил, что все те же схемы «раскачивания» ситуации уже использовались западными политтехнологами на Украине, в Грузии, в Молдове и сотне других стран, где с помощью западной интервенции устраивались оранжевые революции.

«Не важно, какой повод, главное продолжать раскачивать ситуацию. И подчеркиваю – у американцев многократно получалось это делать. Вторым эшелоном они обычно задействуют сепаратистов, и у нас готовятся так сделать», — отметил депутат.

Федоров считает, что избежать западного вмешательства в дальнейшем позволит долгосрочная стратегия и идеология. При этом такие решения должны строиться на основе консолидации вокруг Отечества, подчеркнул депутат.

«Чтобы снизить градус кипения и бурления, а также пресечь вмешательство Запада, стоит начать с проработки стратегической цели», — добавил Федоров.

Он также отметил, что необходимо дать народу образ будущего, тогда западное вмешательство окажется бесполезным. Федоров добавил, что прежде всего речь идет об изменении законодательства с упором на конкретные цели и задачи.