Новая больница в городе Катана под Дамаском начала прием жителей Сирии

В городе Катана провинции Дамаск открылась новая больница, сообщает сирийский источник в сети Facebook (@rawad.zaki.14). Жители населенного пункта и окрестностей ждали этого события очень давно. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии тоже посетил начавшее работу медучреждение.

Новая больница рассчитана на прием до одной тысячи человек в день. В новом здании расположены кабинеты врачебной амбулатории и стационара. На втором этаже — кабинеты стоматолога, врача общей лечебной практики, физиотерапевта, помещение для взятия проб крови для клинического исследования, регистратура, прививочная, процедурная, аптечный пункт, а также уборная для людей с ограниченными возможностями.

На третьем этаже располагаются кабинеты педиатра, акушера-гинеколога, операционная, прививочная для детей, ординаторская и другие помещения для рабочего персонала.

Операционная оснащена современным оборудованием и позволяет проводить сложные операции. В стационаре обустроены палаты для круглосуточного пребывания там 50 пациентов и палата дневного пребывания.

Кроме того, в трехэтажном здании есть специальные помещения, предназначенные для обеспечения автономного функционирования больницы. Также рядом построено здание хозяйственного блока, проведено благоустройство территории.

Ранее репортер ФАН сообщал, что менее чем за год в арабской республике при помощи России вернулись к работе свыше 200 фабрик и заводов, а также больше 1000 медицинских и образовательных учреждений.