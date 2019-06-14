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РФ и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Латакия, Хама, Идлиб и Алеппо

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РФ и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Латакия, Хама, Идлиб и Алеппо

Москва, 14 июня. Российские военные зафиксировали 12 случаев стрельбы в сирийских провинциях за прошедшие сутки, турецкие — десять. Об этом говорится в бюллетене министерства обороны России.

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала десять случаев стрельбы в Латакии, два — в Хаме.

Турецкие военные обнаружили нарушения режима прекращения огня в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Алеппо – 2, Идлиб – 2 Хама – 6», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

За минувшие 24 часа Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел две гуманитарные акции. В Вади-эль-Аюн (провинция Тартус) и Алеппо (провинция Алеппо) было выдано по 500 продовольственных наборов.

В течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались, добавили в МО РФ.

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Автор: Данила Копп
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