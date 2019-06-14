Лукашенко призвал ООН, ОБСЕ, НАТО и другие организации объединить усилия ради безопасности

Бишкек, 14 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести неформальную встречу генеральных секретарей ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, НАТО и ОДКБ. Об этом он заявил на заседании совета глав государств ШОС. Слова главы белорусского государства приводит его пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что важно использовать «объединительную природу международных организаций для консолидации их усилий в сфере глобальной безопасности».

«В этом плане важным шагом могла бы стать неформальная встреча генеральных секретарей ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, НАТО и ОДКБ (возможно, и других структур) в целях обсуждения накопившихся вопросов обеспечения стабильности в мире», — сказал Лукашенко.

Он также напомнил об инициативе Хельскинки-2, обсуждение которой в настоящее время идет на экспертном уровне. По словам президент Белоруссии, политики, дипломаты, общественные деятели поддерживают идею перезапуска многостороннего диалога по вопросам безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением провести форум глав регионов ШОС в начале 2020 года.