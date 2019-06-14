Бледанс вступилась за Малышеву, назвавшую больных детей «кретинами»

Москва, 14 июня. Известная российская актриса Эвелина Бледанс вступилась за Елену Малышеву, назвавшую «кретинами» больных детей в эфире программы «Жить здорово». Артистка, которая воспитывает сына с синдромом Дауна, уверена, что ведущая программы о здоровье «не могла такое сказать».

Бледанс рассказала, что Малышева всегда поддерживает их с сыном.

«Она никогда такое не скажет, я знаю ее отношение к больным детям», — сообщила артистка «Ридусу».

Напомним, вызвавшая общественное возмущение передача вышла 13 июня. В телеэфире Елена Малышева предложила обсудить тему «Откуда берутся кретины?» При этом сама телеведующая пояснила, что это слово является медицинским термином и определяет степень умственной отсталости. Помимо этого, в заставке «Жить здорово» появилась надпись «Мой ребенок — идиот».

Помощник Елены Малышевой дал комментарий по данной ситуации Федеральному агентству новостей. Он подтвердил слова телеведущей о том, что «кретин» — это медицинский термин.

«Хотя я и не суперврач, но даже я знаю, что «кретин» — это медицинский термин», — сказал помощник Малышевой.

Однако многие представители общественности не согласны, что употребление слова «кретин» в отношении людей с ментальными нарушениями является корректным. Например, ассоциация «Аутизм-регионы» считает использование подобной лексики «актом вербального насилия». Ассоциация собирается направить письмо в адрес руководства «Первого канала» с требованием разъяснить позицию в отношении людей с интеллектуальными нарушениями и их близких.

Кроме того, на своей официальной странице в Facebook «Аутизм-регионы» опубликовала комментарий руководителя отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии НМИЦ ПН имени Сербского Анны Портновой, которая написала, что термины «кретин» и «идиот» не являются медицинскими. Эксперт подчеркнула, что в Международной классификации болезней, которой пользуются в том числе и в РФ, для обозначения степеней умственной отсталости применяется совсем другая терминология.