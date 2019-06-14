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Сотрудникам МВД России разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

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Сотрудникам МВД России разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Москва, 14 июня. Россиянам, работающим в МВД РФ, разрешили выезжать в Турцию и Вьетнам, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал указ, согласно которому Турция и Таиланд исключены из списка не рекомендованных для посещения стран, сообщил РИА Новости.

Напомним, с 2014 года сотрудникам силовых ведомств и полицейским не рекомендовалось выезжать в 116 стран.

Перечень был опубликован российским министерством иностранных дел, в дальнейшем он несколько раз корректировался.  

Недавно сотрудникам МВД разрешили ездить в Китай, Кубу, Казахстан, Вьетнам и некоторые страны СНГ, напомнила «Свободная пресса».

Как сообщил «Царьград», чтобы отправиться на отдых за границу, сотрудник МВД должен написать заявление своему руководителю. После того, как специальная комиссия одобрит запрос, сотруднику могут выдать загранпаспорт.

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Автор: Данила Копп
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