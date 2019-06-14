Африканский клуб поможет континенту развиваться и процветать

Состоялось первое заседание Африканского дискуссионного клуба, его участники обсуждали политическую ситуацию в Судане. Мероприятие посетили ведущие эксперты и африканские политики, например, посол Судана в РФ Надир Юсиф Эльтайеб Бабикерг.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, почему важны подобные площадки. По словам эксперта, мероприятие вызвало большой интерес у его участников, любой желающий мог озвучить собственные предложения, как укрепить диалог между Россией и странами Африки.

«Для меня было приятной неожиданностью, что зал был полным: пришло большое количество экспертов, журналистов. Оказалось, что у нас много толковых африканистов — специалистов, которые готовы формулировать свои предложения по развитию российско-африканских отношений. Это то, что принято называть «мягкой силой». Даже высшему руководству России конкретные разработки, предложения по тому, как вести свою политику на африканском континенте, могут быть полезны. Я думаю, что любой человек понимает, что Африка — это территория прорыва, территория развития, территория будущего, с учетом огромного количества возможностей, которые там существуют», — отмечает он.

По его словам, геополитическое влияние России лишь растет, при этом Москва проводит грамотную политику, уважительно относясь к своим партнерам.

«Существует много государств, которые переосмысляют свою роль на мировой карте. В Африке сейчас происходит столкновение двух миров: Россия и Китай с одной стороны, а с другой — США. Причем последние ведут себя привычно грязно; на заседании мы вскрывали различные кейсы, ситуации. США не гнушаются даже разрушать государственность отдельных стран, ввергая их в неуправляемый хаос по принципу «не доставайся же ты никому», — продолжает Малькевич.

То есть если государство не хочет дружить с США, а «дружить с США» — это значит полностью под них лечь, отказавшись от своего суверенитета и интересов, запускается цепная реакция — распад страны на отдельные территории, гражданская война, свержение правительства.

«Все это происходит по принципу «ловить рыбку в мутной воде», когда в какой-либо провинции «демократические» повстанцы укрепляются, начинают закупать оружие у США и гнать американским компаниям полезные ископаемые», — заметил спикер.

При этом Малькевич особо подчеркнул, что потенциал гуманитарного сотрудничества с Россией для стран Африки огромен. Поступило предложение создать клуб африканских послов.

«Мы будем совместно с ассоциацией выпускников советских и российских вузов прорабатывать целый цикл гуманитарных проектов и программ. Потому что во многих африканских государствах огромное количество огромное государственных позиций, на уровне не меньше министров, занимают люди, которые заканчивали наши вузы. И эти люди настроены максимально позитивно к нашей стране. Мне кажется, у нас большое будущее», — рассуждает Александр Малькевич.

Аналитик также заранее ответил потенциальным критикам на возможные претензии о том, почему он так «носится» с Африкой.

«Мы на заседании разбирали конкретные примеры, как с помощью цветных технологий происходит демонтаж государственной системы. Например, как это было в Судане. Я задаю свой любимый вопрос: почему если мы видим это на примере одной, другой, третьей страны, мы не допускаем, что это может быть применено против нас. Конечно, может. И мы должны знать, какие технологии задействуются, как они совершенствуются со временем и вырабатывать противоядие», — резюмировал Александр Малькевич.

Директор Института политических исследований Сергей Марков также назвал подобную площадку востребованной и необходимой. В будущем ее значимость будет лишь возрастать.

«Дело в том, что она позволяет решать некоторую проблему. Сейчас идет борьба за Африку, в этой борьбе участвуют несколько структур. Более сильная — это США, которые используют в этой борьбе, во-первых, свое доминирование в международных организациях, во-вторых, свои мощные транснациональные корпорации, в-третьих, при необходимости — свою военную силу, в-четвертых, свою «мягкую силу». Это работа неправительственных организаций, средств массовой информации, работу системы образования», — перечисляет политолог.

Китай также использует свои мощные корпорации, чтобы усилить свое присутствие в Африке. При этом собеседник подчеркнул, что у Китая достаточно слабое влияние в международных организациях. Также Китай не готов использовать армию.

«Но при этом он пытается использовать «мягкую силу» не в лице неправительственных организаций, а в лице прежде всего системы образования. Очень много африканских студентов обучается в Китае», — объясняет Сергей Марков.

Евросоюз также использует мощные корпорации и «мягкую силу» в виде правительственных, неправительственных организаций и системы образования. Страны ЕС используют и военную силу, особенно Франция и Великобритания — то есть бывшие колониальные державы.