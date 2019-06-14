Турция готова ответить США на санкции из-за приобретения C-400

Анкара, 14 июня. Турция не намерена отказываться от приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. В случае применения США санкций Анкара готова дать ответ Вашингтону, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с редакторами Анатолийского агентства.

Министр подчеркнул, что Турция не намерена «оставаться беззвучной». Чавушоглу отметил, что в случае «негативного отношения» со стороны США Анкара готова выступить с аналогичным ответом, сообщает Газета.ru.

Кроме того, глава турецкого МИД заявил, что Турция решительно настроена в вопросе приобретения российских ЗРС.

«Нам нужно было удовлетворить свою потребность в подобных системах, и мы это сделали с Россией», — подчеркнул Чавушоглу.

Напомним, постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон выдвинула Турции ультиматум, согласно которому Анкара должна отказаться от покупки российских ЗРС. Она заявила, что в случае приобретения С-400 у РФ Турция не получит американские самолеты F-35, сообщает «Свободная Пресса».

Кроме того, Госдеп США выступил с угрозами в адрес Индии из-за поставок С-400. Помощник госсекретаря по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявила, что поставки российских ЗРС могут ограничить возможности Нью-Дели по оперативной совместимости с американскими вооружениями.