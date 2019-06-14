Зеленский назвал приоритетную задачу своей работы

Киев, 14 июня. Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе приоритетной задачей своей деятельности. Соответствующее заявление он сделал на встрече с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком. Слова главы украинского государства приводит его пресс-служба.

«Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», — сказал Зеленский.

По его словам, возвращение мира в Донбассе — это ключевой приоритет сегодняшней деятельности. Президент Украины подчеркнул, что Украина каждый день теряет военнослужащих и гражданское население. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не можем долго ждать, поскольку речь идет о жизни наших людей, поэтому сегодня мы уже попытались перезагрузить переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Уже была проведена одна встреча, назначен представитель Украины в ТКГ — второй президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах», — заметил Зеленский.

Согласно данным пресс-службы главы Украины, Лайчак заверил Киев в том, что ОБСЕ готова способствовать достижению устойчивого мира в Донбассе.

Напомним, в 2014 году после госпереворота на Украине Луганская и Донецкая области отказались признавать новое руководство страны и заявили об образовании Донецкой и Луганской народных республик. Для урегулирования гражданской войны на Украины были приняты международные минские соглашения. Документ определяет шаги, направленные на деэскалацию конфликта. Киевская власть регулярно нарушает договоренности. Жертвами братоубийственной войны, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек.