Американские войска продолжают использовать свою военную базу на юге Сирии для набора и обучения новых боевиков. Желающие воевать за деньги прибывают в «Ат-Танф» с территорий соседних государств. Подробнее об их деятельности и грядущих замыслах — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Поскольку южные районы страны постоянно патрулируются военнослужащими САР, у американцев есть проблема с выводом боевиков со своей базы. Часть из них они тайно вывозят на своих транспортных средствах и высаживают за пределами Ат-Танфа, откуда террористы уже своим ходом добираются до схронов с оружием и скрытых мест отдыха. Остальные боевики продолжают сидеть на американской базе и ждать, пока они смогут ее покинуть.

Проамериканские боевики намерены ухудшить условия жизни людей в Пальмире, чтобы затем США и их союзники могли использовать это для обвинения законного правительства Сирии и президента страны Башара Асада в том, что они якобы не способны обеспечить своих граждан самым необходимым — чистой водой.

По информации корреспондента ФАН в САР, один из вариантов диверсии заключается в том, чтобы вывести из строя городской магистральный водопровод, а также загрязнить воду дизельным топливом.

Диверсии, которые организуют американцы, а исполняют представители так называемой «умеренной оппозиции», нарушают положения международного права. Как известно, одно из самых опасных военных преступлений – нападение на объекты гражданской инфраструктуры, от которых зависит жизнь большого числа мирных граждан. Именно поэтому принципы ненападения на такие объекты изложены в международном праве отдельной главой.

Тем не менее боевики не намерены отказываться от подобных способов ведения войны из-за их чрезвычайной эффективности. Фактически таким образом можно вести боевые действия, ни на кого не нападая, – а значит, не подавая поводов для обвинений.

Ранее у военного руководства Сирии появилась информация об участившихся появлениях боевиков в районах Пальмиры и Эс-Сухне. Эти два города и близлежащие деревни находятся в пустынной местности вдалеке от источников воды, поэтому в случае диверсий со стороны террористов последствия для людей могут быть очень тяжелыми.

Присутствие американских войск в Сирии обрастает все более отягчающими обстоятельствами. Помимо того, что база изначально была создана на незаконных основаниях без разрешения сирийского правительства, американцы были неоднократно замечены за снабжением боевиков вооружением и экипировкой, а теперь – и за организацией диверсий против сирийского населения.