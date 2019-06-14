Добронравов отреагировал на исключение из списка «угроз нацбезопасности Украины»

Москва, 14 июня. Исключенный из черного списка Украины российский актер Федор Добронравов не планирует посещать эту страну в ближайшем будущем. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Актер прокомментировал исключение его фамилии из черного списка Украины. Он отметил, что по-прежнему не знает, за что в этот список попал.

«Родненькие, я вообще не понимаю, как я туда попал! Все, что делает плохо на свете — войны и так далее — все это плохо. И запреты, и список этот — это плохо! И я понятия не имею, почему и как я туда попал. Вот так я к этому и отношусь. А как я могу по-другому относиться? Во всяком случае, я рад, что ушел из этого списка», — отреагировал актер.

Добронравов не исключил, что в ближайшем будущем может снова посетить Крым. Напомним, посещение полуострова является одной из основных причин включения артистов в украинский черный список.

«Я же артист, если мне скажут поехать на Северный полюс — я поеду на Северный полюс, скажут в Америку — поеду в Америку, скажут в Крым — поеду в Крым. Я артист, родненькие. Это моя профессия — перемещаться по миру».

При этом собеседник ФАН отметил, что пока не планирует посещать территорию Украины.

«Пока таких планов нет, — констатировал он. — Ни планов, ни предложений».

Напомним, что 14 июня стало известно о том, что министерство культуры Украины обновило список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. Ранее внесенное за посещение три года назад Крыма имя Федора Добронравова в нем отсутствует. Всего в списке значатся 147 российских деятелей культуры. В частности, въезд на территорию, контролируемую Киевом, запрещен Олегу Газманову, Валерии Перфиловой, Сергею Пенкину, Александру Розенбауму и Юлии Чичериной.

В Минкультуры Украины почдекрнули, что список лиц, которые якобы «создают угрозу национальной безопасности», составляет министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.