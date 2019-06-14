СМИ сообщили, что регионы со слабой экономикой получили кураторов в Кабмине

Москва, 14 июня. Российские регионы, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в Кабмине, сообщили СМИ.

Кураторов получили те регионы, которые заняли наихудшие позиции в рейтинге Минэкономразвития из четырех показателей. Речь идет о среднедушевых доходах жителей региона, доле населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработице и инвестициях в основной капитал, сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко.

Отмечается, что в регионах, которые получили кураторов, среднедушевые доходы населения меньше, чем в среднем по стране (31 422 рублей в месяц), и все они получают существенную помощь из федерального бюджета.

Программы развития для каждого региона утвердит правительство, а кураторам необходимо будет синхронизировать работу всех ведомств и в пределах федерального финансирования выбрать наиболее значимые проекты. Контролировать работу будет Мутко.

Кураторами стали министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр строительства Владимир Якушев, глава Минтруда Максим Топилин, глава Минпромторга Денис Мантуров и глава МПР Дмитрий Кобылкин. Орешкин будет курировать Алтай, Карелию, Туву, Силуанов — Курганскую область, Патрушев — Адыгею, Якушев — республику Марий Эл, Топилин — Алтайский край, Мантуров — Псковскую область и Чувашию, Кобылкин — Колмыкию, отметил «Царьград».