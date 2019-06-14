Адвокат Жорин рассказал, что ждет сына Максима Соколова после убийства матери. ФАН-ТВ

Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области. По предварительным данным, на Ирину Соколову напал старший сын – 18-летний Максим. Показания против него дает 15-летний отпрыск супругов, который утверждает, что его брат набросился на родственников с ножом. Корреспондент ФАН-ТВ связался с адвокатом Сергеем Жориным, чтобы узнать, что грозит подростку за убийство матери:

«Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое в момент совершения преступления находилось в состоянии невменяемости. К счастью, вменяемость и невменяемость устанавливается не логикой, здравым смыслом и субъективным подходом, а она устанавливается профессиональными врачами. Конечно, кто-то пытается из преступников «закосить» под невменяемость. Бывают различные повороты и развороты в ходе следствия. Сначала все выглядит очевидно и понятно, а потом оказывается, что все было иначе. Когда близкий родственник, ребенок, который рос в благополучной семье, совершает убийство своего близкого родственника, а в первую очередь мамы — с высокой степенью вероятности можно предполагать, что он находился в состоянии невменяемости, а это статья 21 УК РФ и освобождение от уголовной ответственности», — рассказал адвокат Сергей Жорин.

Арсений Соколов, младший сын известного в прошлом хоккеиста Максима Соколова, на допросе сообщил, что его брат Максим готовил ритуальное убийство себя и всей семьи.