Чад осуждает вмешательство США в свои внутренние дела

Между Чадом и США напряженные отношения, а посол США в Чаде только подлил масла в огонь. С 2015 года выборы в законодательные органы Чада откладываются. Теперь же американский дипломат заявил: посольство США радо слышать, что руководство Чада, в том числе президент Идрис Деби, подтверждает свою приверженность проведению парламентских выборов в 2019 году.

В ответ на выступление посла США генеральный секретарь Движения патриотического спасения (МПС) Махамат Зене Бада, который в течение 29 лет является высокопоставленным чадским чиновником, заявил, что «выборы не продиктованы извне, Чад является суверенной страной». Махамат Зене Бада подчеркнул, что политическая элита Чада осуждает американское вмешательство во внутренние дела страны.

Оппозиция в стране представлена слабо и разделена, однако она приветствует американскую инициативу, которая не только не перестает призывать власти Чада организовать эти выборы, но также напомнила в заявлении посла, что заслуживающий доверия избирательный процесс укрепляет политическую и социальную стабильность. Оппозиционеры Чада уверены, что необходимо незамедлительно разрешить проведение митингов политическим партиям, чьи претензии соответствуют юридически установленным критериям, а также уважать права граждан на мирные собрания, даже с учетом того, что митинг может быть посвящен критике властей и подстрекательству к голосованию против правящей партии.

Для чадского государства американское вмешательство в этом случае больше похоже на попытку толкнуть уже распахнутую дверь, ведь уже запланированы в бюджете на 2019 год, сформирована CENI (Независимая избирательная комиссия), политическая элита согласна пойти на выборы.