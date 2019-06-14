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Экс-депутат Рады объяснил, как блокада Крыма превратила Украину в выжженную землю

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Экс-депутат Рады объяснил, как блокада Крыма превратила Украину в выжженную землю

Украину превращает в выжженную землю не только гражданская война в Донбассе, но и блокада Крыма. Так экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал свою заметку в соцсетях, что его родная Херсонская область на грани экологической катастрофы и эпидемий из-за водной блокады Крыма, которую проводят власти Киева.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Журавко напомнил об опасностях, которые нависли над Украиной в связи с блокадой Крымского полуострова. Это — засаливание плодородной почвы, обезвоживание, а также экологическая катастрофа, связанная с затоплением сел, когда канализационные стоки и химические удобрения попадают в грунтовые воды. Все это следствие блокады Северо-Крымского канала со стороны киевских властей и полного разрушения всей инфраструктуры этого сооружения, построенного еще в советские годы.

По словам Журавко, ситуация крайне серьезна, и точка невозврата, возможно, уже пройдена. Поэтому сегодня нужно принимать неотложные меры, чтобы хоть как-то если не предотвратить, то хотя бы оттянуть катастрофу, отмечает украинский политик.

«Необходимо срочное вмешательство, чтобы спасти сельхозугодия и гидросооружения, построенные еще во времена Советского Союза, — говорит он. — Необходимо немедленно разблокировать сам Северо-Крымский канал и начать восстанавливать дренажную систему, которая была создана еще в советские времена с учетом всех данных, специально под климатические условия Херсонской области».

Водная блокада Крыма со стороны киевских властей превращает саму Украину в выжженную землю

Журавко перечислил районы Херсонщины, где были посажены леса, под которые специально создавались поливные сооружения, где был предусмотрен как сброс избыточной воды, так и приспособления, чтобы в засушливый период воду можно было легко подавать.

«Но сегодня все это разрушено — насосные станции, подстанции, сами сооружения сброса воды, — возмущен экс-депутат Рады. — Это все необходимо немедленно восстанавливать, иначе села, пахотные земли и леса Херсонщины, которые еще не успели вырубить, уже не спасти!»

Собеседник ФАН напомнил, что все эти сооружения строились в том числе в расчете на Крым, но республика, входящая в состав РФ, справится с возникшими трудностями с помощью строящихся опреснителей, а вот Херсонской области Украины помочь некому.

«Чтобы избежать неминуемой экологической катастрофы на Украине, киевские власти должны немедленно снять блокаду с Крыма», — говорит он.

По мнению Журавко, нынешняя катастрофическая ситуация — следствие политики бывшего президента Украины Петра Порошенко, который пришел к власти после государственного переворота.

«Сегодня в Донбассе идет гражданская война, каждый день разрушаются дома, инфраструктура, гибнут люди. Но война идет не только там — она захватила всю Украину, просто в остальной части страны, может быть, не так часто стреляют. Пример такой войны — Херсонская область, превращенная в выжженную землю, которой грозит обезлюживание и уничтожение», — резюмировал Алексей Журавко.

Блокада Киевом Северо-Крымского канала привела к полному разрушению всей инфраструктуры этого сооружения

Северо-Крымский канал — оросительно-обводнительное гидротехническое сооружение, построенное в 1961–1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР. Через этот канал Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году киевские власти полностью прекратили подачу воды по каналу.

Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года по результатам референдума, на котором за это решение проголосовало более 95% жителей полуострова. Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение Крыма с Россией произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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Автор: Ирина Петрова
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