Украину превращает в выжженную землю не только гражданская война в Донбассе, но и блокада Крыма. Так экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал свою заметку в соцсетях, что его родная Херсонская область на грани экологической катастрофы и эпидемий из-за водной блокады Крыма, которую проводят власти Киева.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Журавко напомнил об опасностях, которые нависли над Украиной в связи с блокадой Крымского полуострова. Это — засаливание плодородной почвы, обезвоживание, а также экологическая катастрофа, связанная с затоплением сел, когда канализационные стоки и химические удобрения попадают в грунтовые воды. Все это следствие блокады Северо-Крымского канала со стороны киевских властей и полного разрушения всей инфраструктуры этого сооружения, построенного еще в советские годы.

По словам Журавко, ситуация крайне серьезна, и точка невозврата, возможно, уже пройдена. Поэтому сегодня нужно принимать неотложные меры, чтобы хоть как-то если не предотвратить, то хотя бы оттянуть катастрофу, отмечает украинский политик.

«Необходимо срочное вмешательство, чтобы спасти сельхозугодия и гидросооружения, построенные еще во времена Советского Союза, — говорит он. — Необходимо немедленно разблокировать сам Северо-Крымский канал и начать восстанавливать дренажную систему, которая была создана еще в советские времена с учетом всех данных, специально под климатические условия Херсонской области».

Журавко перечислил районы Херсонщины, где были посажены леса, под которые специально создавались поливные сооружения, где был предусмотрен как сброс избыточной воды, так и приспособления, чтобы в засушливый период воду можно было легко подавать.

«Но сегодня все это разрушено — насосные станции, подстанции, сами сооружения сброса воды, — возмущен экс-депутат Рады. — Это все необходимо немедленно восстанавливать, иначе села, пахотные земли и леса Херсонщины, которые еще не успели вырубить, уже не спасти!»

Собеседник ФАН напомнил, что все эти сооружения строились в том числе в расчете на Крым, но республика, входящая в состав РФ, справится с возникшими трудностями с помощью строящихся опреснителей, а вот Херсонской области Украины помочь некому.

«Чтобы избежать неминуемой экологической катастрофы на Украине, киевские власти должны немедленно снять блокаду с Крыма», — говорит он.

По мнению Журавко, нынешняя катастрофическая ситуация — следствие политики бывшего президента Украины Петра Порошенко, который пришел к власти после государственного переворота.

«Сегодня в Донбассе идет гражданская война, каждый день разрушаются дома, инфраструктура, гибнут люди. Но война идет не только там — она захватила всю Украину, просто в остальной части страны, может быть, не так часто стреляют. Пример такой войны — Херсонская область, превращенная в выжженную землю, которой грозит обезлюживание и уничтожение», — резюмировал Алексей Журавко.

Северо-Крымский канал — оросительно-обводнительное гидротехническое сооружение, построенное в 1961–1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР. Через этот канал Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году киевские власти полностью прекратили подачу воды по каналу.

Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года по результатам референдума, на котором за это решение проголосовало более 95% жителей полуострова. Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение Крыма с Россией произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.