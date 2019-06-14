Более 300 тяжеловооруженных боевиков «Боко Харам» атакуют Камерун

Согласно официальным камерунским источникам, атака боевиков произошла в ночь на понедельник, 10 июня 2019 года, в местечке Дарак. Дарак — это город на севере страны, недалеко от озера Чад. Отпор со стороны подразделений камерунской армии, развернутых в этом районе, привел к ожесточенным боевым действиям, которые продолжались несколько часов. Об этом в среду сообщил в опубликованном официальном заявлении министр обороны Камеруна Бетти Ассомо Джозеф.

Погибли 16 солдат и гражданских лиц. Обезврежены 64 боевика, другие взяты в плен. Согласно коммюнике, уничтожены три лодки, есть раненые. Другие источники говорят о еще большем ущербе в обоих лагерях.

Есть сведения, что истребители «Боко Харам» прибыли на борт лодок с ракетными установками и были нацелены на позиции камерунской армии, включая Многонациональную объединенную оперативную группу, ФММ. Это региональная коалиция, борющаяся против террористической группировки в этой зоне. Весь этот район стал очень опасным — район озера Чад, который простирается до Нигера, Нигерии и Чада, там и орудуют боевики «Боко Харам».

Несмотря на то, что эта террористическая группировка в последнее время ослабла, по мнению многих аналитиков, по-прежнему стоит опасаться действий боевиков и спящих ячеек группировки. Кажется, их новый способ действий — нападать по ночам и сжигать дома, подкладывать мины, убивать людей ножами, красть скот и продовольствие.

С начала нападений «Боко Харам» в 2009 году в Нигерии много потерь понесла не только эта страна. В Камеруне преступления этих головорезов тоже представляют собой ужасающую статистику. Целые деревни разрушены, миллионы граждан пребывают в статусе внутренне перемещенных лиц, семьи разделены, тысячи людей погибли. Боевики «Боко Харам» нанесли огромный ущерб населению Нигерии и Камеруна, для восстановления необходимы большие силы, ресурсы и время.