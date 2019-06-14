Продюсер «Ласкового мая» рассказал о состоянии Алибасова

Москва, 14 июня. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин посетил Бари Алибасова в больнице и рассказал о состоянии коллеги.

По словам Разина, увидев Алибасова в палате, он расстроился. Продюсер «Ласкового мая» отметил, что его знакомый уже не будет таким, как прежде.

«Врачам придется ставить ему искусственный пищевод, — рассказал он. — Я ведь был у него в палате и очень расстроился, когда увидел, в каком он состоянии. Все очень серьезно».

Разин добавил, что продюсер группы «На-На» при любом развитии ситуации останется инвалидом, причем тяжелым. Кроме того, пострадавшему не приходится рассчитывать на финансовую помощь после госпитализации. Продюсер не страховал свою жизнь, поэтому не получит страховых выплат. Однако Алибасов может получать пособие по инвалидности.

Знакомый Алибасова добавил, что на данный момент вся надежда на работу группы «На-На», которая сможет приносить деньги своему продюсеру, пишет KP.Ru.

«Я провожу мероприятие по городам России, «Дискотека Союз», — этим летом позову «На-На» выступить, чтобы они не остались без работы», — рассказал о планах Разин.

Напомним, Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как выпил средство для чистки труб, перепутав его с соком. Врачи диагностировали у продюсера ожог пищевода четвертой степени, а также ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Звезда по настоящий день остается в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее сын Алибасова Бари Алибасов-младший заявил, что отца могут транспортировать в одну из европейских клиник для дальнейшего лечения.