Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Ученые выявили новую опасность фастфуда

633
0 Оставить комментарий

Ученые назвали новую опасность фастфуда

Москва, 14 июня. Ученые Австралийского национального университета (ANU) выяснили, что чрезмерное употребление фастфуда может привести к преждевременному старению мозга.

Как сообщает MedicalXpress, ученые пришли к выводу, что здоровье мозга заметно ухудшается из-за потребления продукции ресторанов быстрого питания. Исследование показало, что нездоровое питание и отсутствие физической нагрузки повышают риск развития диабета и снижают производительность мозга, что приводит к деменции, пишет «Газета.ру».

«Люди практически поедают свой мозг вместе с гамбургерами», — заявил профессор Николас Шербуин из Центра исследований ANU.

По словам профессора, исследование доказало, что нейродегенерация происходит гораздо быстрее, если питаться фастфудом и перегружать свой организм лишними калориями, пишет DEITA.RU.

Ученый отметил, что лучшим способом избежать старения мозга является правильное питание. Для этого необходимо исключить из рациона чрезмерно калорийную пищу, в том числе фастфуд, отмечает News.ru. Шербуин рассказал, что порция картошки-фри и стакан лимонада составляют четверть дневной порции для мужчины и треть – для женщины, сообщает телеканал «360».

Ранее итальянские аллергологи на конференции ESPGHAN рассказали, что употребление фастфуда приводит к накоплению в организме человека особых веществ, которые в разы усиливают риск развития пищевых аллергий. 

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров