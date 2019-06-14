Заказным автобусам в России могут разрешить пользоваться «выделенкой»

Москва, 14 июня. Общественная палата России разработала рекомендации относительно перевозок детей в автобусах и заказных автобусов. Идеи намерены направить в правительство и профильные министерства в июне.

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина сообщила, что изменения предлагается внести в правила дорожного движения, правила организованной перевозки группы детей автобусами и кодекс об административных правонарушениях.

Эксперты считают, что нужно разрешить автобусам с детьми ездить быстрее. Скоростной режим должен составлять не более 70 км/ч на всех дорогах, где разрешена такая скорость, и не более 80 км/ч на автомагистралях. По мнению специалистов, в таком случае школьные автобусы смогут нормально двигаться в общем потоке и не создавать рисков столкновения с более быстрыми машинами.

Кроме того, предлагают разрешить всем транспортным средствам класса D, которые предназначены для перевозки от восьми человек, пользоваться выделенными полосами, сообщила «Парламентская газета».

Также специалисты предложили пересмотреть санкции против водителей. В ОП предложили штрафовать только за нарушения, которые повлекли угрозу жизни и здоровью детей, а не за неправильно оформленные сопроводительные документы.