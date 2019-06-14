Депутат призвал выдавать больше паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР

Необходимо увеличить темпы выдачи российских паспортов, а также число пунктов оформления документов для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Павел Шперов.

По словам парламентария, выдача паспортов гражданам ДНР и ЛНР является однозначно позитивным шагом России.

«Мы решаем гуманитарную проблему, которую в свое время отказалась решить украинская сторона», — пояснил собеседник ФАН.

Люди не должны жить без документов, отметил он, в то время как есть проблемы с получением украинских документов в ДНР и ЛНР. Кроме того, украинские паспорта не хотят получать сами жители народных республик, подчеркнул парламентарий.

При этом, несмотря на озвученные успехи, масштабы выдачи российских паспортов необходимо увеличить.

«Хорошо, что столько людей получают российские паспорта, но если мы будем идти такими темпами, то лет пять будем заниматься данным вопросом без особого успеха. Нужно увеличить количество пунктов выдачи и тех, кто обращается», — призвал Павел Шперов.

Реакция Запада на выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР будет однозначно негативной, но «это их проблемы», убежден депутат.

«Это наши внутренние проблемы. Вообще, вся территория бывшего Советского Союза — это наши внутренние проблемы, а не международные дела», — подчеркнул собеседник ФАН.

Власти ДНР передали в Российскую Федерацию 7,5 тысяч пакетов документов жителей ДНР, которые планируют получить российское гражданство. Об этом рассказал глава миграционной службы ДНР Владимир Краснощека. Первые 34 жителя Донецкой народной республики уже пересекли государственную границу РФ для получения гражданства.