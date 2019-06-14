Глава Казахстана заявил о готовности содействовать проведению новых встреч по Сирии

Бишкек, 14 июня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности содействовать проведению новых международных встреч по Сирии.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке Токаев отметил, что Нур-Султан поддерживает продолжение международных контактов по сирийской проблематике.

«Мы готовы и далее содействовать проведению международных встреч по Сирии», — констатировал лидер Казахстана.

Напомним, 25–26 апреля в столице Казахстана прошел 12-й раунд межсирийских переговоров в рамках астанинского процесса. Основными темами встречи стали формирование списков конституционного комитета Сирии, ситуация на земле, особенно в Идлибе и на северо-востоке САР. Новая встреча по урегулированию ситуации в Сирии запланирована в Нур-Султане в июле.

Ранее стало известно, что сирийские органы безопасности обнаружили большое количество взрывчатых веществ в районе Вади-Бахиран в деревне Бейт-Джин, которая расположена в юго-западной части сирийской провинции Дамаск.