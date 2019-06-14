Путин и Лукашенко намерены провести встречу в ближайшее время

Бишкек, 14 июня. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на полях саммита ШОС провели краткую встречу, на которой обсудили актуальные вопросы интеграции.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил , что в ходе беседы Путин и Лукашенко подтвердили намерение провести в ближайшее время двустороннюю встречу. Также стороны «обсудили актуальные вопросы интеграции» и затронули другие вопросы двустороннего взаимодействия, добавил чиновник.

Главы государств в ходе разговора затронули тему проведения в белорусской столице II Европейских игр, приводит ТАСС слова пресс-секретаря Путина.

Напомним, президент России Владимир Путин в пятницу находится с рабочим визитом в Бишкеке. Накануне глава государства провел несколько встреч, в том числе с президентом Киргизии и премьер-министром Индии.