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Путин и Лукашенко намерены провести встречу в ближайшее время

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Путин и Лукашенко намерены провести встречу в ближайшее времяБишкек, 14 июня. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на полях саммита ШОС провели краткую встречу, на которой обсудили актуальные вопросы интеграции.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил , что в ходе беседы Путин и Лукашенко подтвердили намерение провести в ближайшее время двустороннюю встречу. Также стороны «обсудили актуальные вопросы интеграции» и затронули другие вопросы двустороннего взаимодействия, добавил чиновник.

Главы государств в ходе разговора затронули тему проведения в белорусской столице II Европейских игр, приводит ТАСС слова пресс-секретаря Путина. 

Напомним, президент России Владимир Путин в пятницу находится с рабочим визитом в Бишкеке. Накануне глава государства провел несколько встреч, в том числе с президентом Киргизии и премьер-министром Индии.

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Автор: Данила Копп
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